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限時14天爽喝！超商精品咖啡「第2杯10元」　精品美式只要45元

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲9/21起，7-11精品咖啡「同品項任選第2杯10元」 。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

迎接10/1國際咖啡節到來，就有超商搶先於明（21）日推出連續14天「精品咖啡」優惠，精品美式、精品拿鐵「同品項任選第2杯10元」，以精品美式原價80元來算，搭配折扣後，平均每杯只要45元，喝到真的就是賺到。

7-11表示，9/21起至10/4止，精品美式、精品拿鐵同品項「任選第2杯10元」，冰熱任選；另外，9/21起至10/18止，限定新品「衣索比亞格雷納藝伎咖啡」將於全台指定精品咖啡門市販售，期間可享嘗鮮價120元、袋裝咖啡豆(110g)嘗鮮價399元，i划算上限量開賣。

7-11 OPEN POINT行動隨時取則有「CITY秋分7犒賞」優惠，即日起至9/21止，品項有CITY CAFE蜂蜜拿鐵（冰／熱）任選7杯400元、CITY CAFE風味飲任選7杯325元（限65元系列指定商品，含大杯冰皇家伯爵拿鐵、大杯冰太妃焦糖瑪奇朵、大杯冰焙烤榛果風味拿鐵、大杯冰巧克力可可歐蕾、大杯冰脆酷摩卡咖啡）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）7杯300元、CITY TEA現萃茶香鑽水果茶7杯350元。

▲▼家樂福inLove Café咖啡。（圖／業者提供）

▲家樂福自有品牌美式咖啡買1送1。（圖／家樂福提供）

家樂福自有咖啡品牌「Inlove Café」也祭出最新限時優惠，即日起至10/1止，爽喝「美式買1送1」，全台門市包括247間超市、55間量販店通通有（13間量販店因設備目前尚未有咖啡機），趕快把握機會喝。

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