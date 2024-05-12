台中男嬰遭棄屍水井！民俗專家直言「爸媽恐嬰靈纏身」曝化解方法

▲案發水井主要用來澆灌香蕉園，因此園中香蕉恐已用屍水澆灌長達半年。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

台中市石岡區驚傳水井棄屍案，30歲謝姓男子去年得知女友生下男嬰，主動前往租屋處探視，不料新生兒疑似未獲妥善照顧死亡，竟遭謝男棄屍水井。對此，民俗專家廖大乙透露，這名嬰兒出生就被爸媽棄屍，確定會有嬰靈問題，若想解決，只有1種方法可以化解。

警方初步調查，謝男本來與27歲柯姓女友在東勢區同居，但得知女方意外懷孕後，一度要求對方把孩子拿掉，雙方爆發多次爭吵，甚至分居。去年5月26日，女友在租屋處誕下男嬰，謝男到場探視，怎料男嬰死亡，他竟不報案，而是將遺體打包回住處附近水井棄屍。

事後，謝男因良心不安，1月12日凌晨主動到派出所自首，稱自己將男嬰棄屍在石岡區豐勢路租屋處後方水井。警方得知後立即派員前往，果真從水井打撈出一具糊狀屍體，詢後依殺人、遺棄屍體等罪移送。5月8日全案偵結，檢方依殺人、遺棄屍體罪起訴，全案將交由國民法官法庭審理。

根據《TVBS新聞網》報導，民俗專家廖大乙表示，流產屬於機緣安排，不會有嬰靈，但案件中的男嬰是出生後被棄屍，不僅會有嬰靈問題，怨氣難消，恐對生父、生母作祟，造成2人心情渙散、交往不順、無故口角等。

廖大乙指出，嬰靈在民俗解釋上有「小鬼難纏」一說，如果想解決嬰靈，最好的方法就是「真心懺悔」，而非花錢作法。他提醒，真誠懺悔外，也可以找大廟祈禱，多做善事回饋給對方，以取得嬰靈原諒。

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