睡眠中驅蚊最快方法！　專家建議「1電器」比捕蚊燈還強

▲夏日蚊子開始變多，是不少人晚上的惡夢。（圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

夏日將至，蚊子開始變多，如雷貫耳的嗡嗡聲，總是吵得許多人難以入睡，甚至被迫起床「徹夜奮戰」。對此，害蟲防治公司給出專業建議，如果要避免睡眠被叮咬，驅蚊最快最有效的方法之一，其實是打開電風扇並開強風。

全球連鎖害蟲防治公司《Rentokil》表示，雌性蚊子需要人血來發育卵子，因為人血富含蛋白質和鐵，有助雌蚊生育產卵。為此，蚊子會透過體溫、體味、水分、視覺及二氧化碳等5個訊號來鎖定叮咬目標。

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Rentokil解釋，蚊子會找尋人們釋出的二氧化碳，除了喜歡溫度高且潮濕的地方，還特別喜歡人類耳垢的氣味，甚至鎖定深色的目標，所以燥熱、濕熱體質，或噴香水、乳液，以及運動後、穿深色衣服的人容易吸引蚊子。

儘管人們習慣使用電蚊拍、捕蚊燈，或使用蚊帳來防止騷擾。如果開燈時追丟蚊子，可以先掃視附近牆壁，或往比較暗或深色的物體上尋找，因為蚊子習慣躲在陰影中。

不過，Rentokil建議，最有效的方法是打開電風扇，並把風速開強一點，因為強風會使得蚊子難以降落在身上，也能有效減少身體散熱及汗水，讓蚊子難以鎖定。但如果想減少蚊子數量，保持環境整潔、乾燥才是治本之道。

▼電風扇其實是守衛夏日睡眠品質的利器。（示意圖／ETtoday資料照）