駐新加坡大使官邸變身活動場地　 童振源促進台星交流一年400場

▲駐新加坡大使童振源把官邸變成台星交流活動現場。（圖／翻攝自Facebook／Chen-yuan Tung）

記者陳弘修／台北報導

由新加坡台商會舉辦的「大師午餐會談」11日中午邀請聯昌銀行消費金融暨數位化事業部總經理蔡美玲、星展銀行集團策略長林鑫川，以及轉型部門總經理Rajeev Hassamal等人，針對金融與AI科技運用主題發表演說，現場相當受到台灣鄉親歡迎且討論熱絡，座談會超時將近一小時。

值得一提的是，該場活動是在我國駐新加坡大使童振源的官邸舉行，對於官邸能夠成為百工百業交流的場合，童振源也表示未來會繼續協助台商會舉辦更多類似講座，促進台星企業與專業人士交流，同時凝聚更多台灣人在新加坡的力量與網絡。

童振源在臉書發文表示，第一次舉辦「大師午餐會談」，很高興看到活動受歡迎，而且有很多年輕專業的台灣鄉親來參加此次講座，因為台商會資深先進的支持，也讓大家有機會吸收科技新知、建立人脈網絡、促進跨域交流。

回憶駐節新加坡已逾週年，童振源說，他這一年來在官邸舉辦的活動與餐敘應該不下四百場，有時候一天甚至從早上、中午、下午到晚上都有早茶、餐敘、下午茶、交流會或講座，參加人數最多高達70人以上，最長時間達到四小時以上，甚至同時在小客廳與餐廳宴請賓客。

▲聯昌銀行消費金融暨數位化事業部總經理蔡美玲。

▼星展銀行執行委員會策略長林鑫川。

▲星展銀行轉型部門總經理Rajeev Hassama。

讓童振源印象最深刻的是，餐敘最早是早上六點半，在官邸接待從台灣來的台南市長參訪團吃早餐，最晚是晚上十一點半送台南市長參訪團去機場搭乘紅眼班機回台灣，「只要我的時間許可，台灣來訪的政府官員、學者、協會或業者，我都會盡量在官邸宴請，並邀請當地的台商、專業人士或新加坡企業朋友交流」，以便確認代表處可以協助台灣朋友的事宜，促進台星更緊密的夥伴關係，激發台星之間更多潛在的合作契機。

童振源指出，為了促進台星更多面向交流與合作，代表處在官邸也辦過很多活動，例如，春節團拜、台新藝文沙龍、青年諮詢會議、五大社團青年交流會、台灣威士忌品酒會、台灣美容醫學分享會、舞鈴劇場交流分享會、陳瑞斌大師鋼琴講座、黃清標大師美食饗宴、高雄餐旅大學陳嘉謨大師美食饗宴、世界各國台商與新加坡產業界交流會、矽谷科技台商交流會與僑務工作諮詢會議。

童振源也透露，目前正在規劃兩個月後舉辦人工智慧（AI）產業趨勢與科技應用的講座，歡迎新加坡台灣鄉親屆時向台商會報名共襄盛舉，未來也會繼續協助台商會舉辦更多類似講座，以便分享產業科技新知，促進台星企業與專業人士交流，同時凝聚更多台灣人在新加坡的力量與網絡。