　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駐新加坡大使官邸變身活動場地　 童振源促進台星交流一年400場

▲（圖／翻攝自Facebook／Chen-yuan Tung）

▲駐新加坡大使童振源把官邸變成台星交流活動現場。（圖／翻攝自Facebook／Chen-yuan Tung

記者陳弘修／台北報導

由新加坡台商會舉辦的「大師午餐會談」11日中午邀請聯昌銀行消費金融暨數位化事業部總經理蔡美玲、星展銀行集團策略長林鑫川，以及轉型部門總經理Rajeev Hassamal等人，針對金融與AI科技運用主題發表演說，現場相當受到台灣鄉親歡迎且討論熱絡，座談會超時將近一小時。

值得一提的是，該場活動是在我國駐新加坡大使童振源的官邸舉行，對於官邸能夠成為百工百業交流的場合，童振源也表示未來會繼續協助台商會舉辦更多類似講座，促進台星企業與專業人士交流，同時凝聚更多台灣人在新加坡的力量與網絡。

童振源在臉書發文表示，第一次舉辦「大師午餐會談」，很高興看到活動受歡迎，而且有很多年輕專業的台灣鄉親來參加此次講座，因為台商會資深先進的支持，也讓大家有機會吸收科技新知、建立人脈網絡、促進跨域交流。

回憶駐節新加坡已逾週年，童振源說，他這一年來在官邸舉辦的活動與餐敘應該不下四百場，有時候一天甚至從早上、中午、下午到晚上都有早茶、餐敘、下午茶、交流會或講座，參加人數最多高達70人以上，最長時間達到四小時以上，甚至同時在小客廳與餐廳宴請賓客。

▲（圖／翻攝自Facebook／Chen-yuan Tung）

▲聯昌銀行消費金融暨數位化事業部總經理蔡美玲。

▼星展銀行執行委員會策略長林鑫川。

▲（圖／翻攝自Facebook／Chen-yuan Tung）

▲（圖／翻攝自Facebook／Chen-yuan Tung）

▲星展銀行轉型部門總經理Rajeev Hassama。

讓童振源印象最深刻的是，餐敘最早是早上六點半，在官邸接待從台灣來的台南市長參訪團吃早餐，最晚是晚上十一點半送台南市長參訪團去機場搭乘紅眼班機回台灣，「只要我的時間許可，台灣來訪的政府官員、學者、協會或業者，我都會盡量在官邸宴請，並邀請當地的台商、專業人士或新加坡企業朋友交流」，以便確認代表處可以協助台灣朋友的事宜，促進台星更緊密的夥伴關係，激發台星之間更多潛在的合作契機。

童振源指出，為了促進台星更多面向交流與合作，代表處在官邸也辦過很多活動，例如，春節團拜、台新藝文沙龍、青年諮詢會議、五大社團青年交流會、台灣威士忌品酒會、台灣美容醫學分享會、舞鈴劇場交流分享會、陳瑞斌大師鋼琴講座、黃清標大師美食饗宴、高雄餐旅大學陳嘉謨大師美食饗宴、世界各國台商與新加坡產業界交流會、矽谷科技台商交流會與僑務工作諮詢會議。

童振源也透露，目前正在規劃兩個月後舉辦人工智慧（AI）產業趨勢與科技應用的講座，歡迎新加坡台灣鄉親屆時向台商會報名共襄盛舉，未來也會繼續協助台商會舉辦更多類似講座，以便分享產業科技新知，促進台星企業與專業人士交流，同時凝聚更多台灣人在新加坡的力量與網絡。

ET快訊
快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了　「12月辦婚禮」對象
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

520就職預演明亮相！國軍空中兵力操演　首場13日清晨6時實施

提醒民進黨不能有私心　陳水扁預測2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁讚當市長綽綽有餘　陳亭妃：規則就是全民調「相信賴清德」

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨吳淑珍很開心

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心：試圖削弱歐美聯盟

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件：這些不適用

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦案

藍提修《罷免法》遭綠轟　凌濤嗆：賴清德放任「皇親國戚」挑釁？

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

520就職預演明亮相！國軍空中兵力操演　首場13日清晨6時實施

提醒民進黨不能有私心　陳水扁預測2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁讚當市長綽綽有餘　陳亭妃：規則就是全民調「相信賴清德」

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨吳淑珍很開心

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心：試圖削弱歐美聯盟

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件：這些不適用

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦案

藍提修《罷免法》遭綠轟　凌濤嗆：賴清德放任「皇親國戚」挑釁？

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了！　「12月辦婚禮」對象身分曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

直擊紅孩兒馬國賢「蹲坐路邊吃便當」　落魄大叔造型突講話超大聲

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

大谷翔平結婚後還是睡10小時　採取二段式睡覺

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

政治熱門新聞

國軍空中兵力致敬520就職預演　首場13日清晨6時實施

陳水扁預測：2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁挺當市長　陳亭妃：相信賴清德

又是他！男狂拍徐巧芯住家身分曝光

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦

白朗峰隧道如煉獄　燒3天39死

林濁水揭陳水扁一惡行　「害慘民進黨憑什麼要特赦？」

新北三重3祖孫滅門案　侯友宜要求速辦案查明真相

巧芯媽開嗆騷擾者　道歉女兒：我太痛苦了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面