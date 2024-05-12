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螞蟻人的救贖！超商妹子揭「甜點3巨頭」超搶手：不輸咖啡廳

▲▼ 超商,鮮食,微波食品, 。（圖／本報資料照）

▲台灣便利商店功能強大，商品也經常推陳出新。（示意圖／本報資料照）

網搜小組／閔文昱報導

來到超商除了可以任選各種鮮食、生活用品等，許多甜食更是螞蟻人的最愛。對此，一名超商員工就整理出近期相當熱門的「3款必吃甜點」，並大讚超商的甜點在這幾年進化很多，甚至「不輸咖啡廳」。貼文一出，引發熱議。

一名自稱是小七員工的女網友在Dcard發文表示，她每天都會稽查自家各種新品，尤其是各類甜點基本上都會吃過一輪，為此她也整理出近期覺得不錯，且容易缺貨的商品。首先是價格65元的「芋泥生乳捲」，原PO介紹，除了中間的芋泥直徑和50元硬幣差不多大，芋泥綿密、蛋糕體也很鬆軟，「整體非常好吃」。

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▲有超商店員分享3款近期的熱門甜點。（圖／翻攝自Dcard）

▲有超商店員分享3款近期的熱門甜點。（圖／翻攝自Dcard，下同）

原PO指出，第二款是55元的「巴斯克乳酪蛋糕」，口味很濃郁，尾韻還帶有一點檸檬的調味，讓整體不會太膩口，是飯後甜點不錯的選擇；最後是最難買的「生乳半月燒」，原PO透露，她跑了3間店才買到，除了生乳內餡濃郁、奶香味十足，皮也很蓬鬆，且雖然看起來很大一盒，但是價格卻是3者裡最低的42元，讓她相當驚豔。

▲有超商店員分享3款近期的熱門甜點。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛表示「半月燒真的不好買，但是我個人還是最愛芋泥生乳捲」、「昨天剛好買到友善時光的芋泥生乳捲，超讚」、「這幾年超商的甜點進步滿多的啊，甜食控的福利」、「我覺得一直以來都不差啊哈哈，是我太好養了嗎」。

▲有超商店員分享3款近期的熱門甜點。（圖／翻攝自Dcard）

另外也有網友推薦，「以前有個卡士達半月燒也超讚，才39，下架了我好桑（傷）心」、「我愛巴斯克跟德式布丁」、「提拉米蘇好吃！但是比較甜一點，一杯吃完很有罪惡感」、「我覺得黑森林蛋糕也很好吃」、「卡士達泡芙也很好吃，雖然外皮濕濕軟軟的，一開始沒有很喜歡，但內餡甜甜的還有一點鹹味，完全不會膩口，會為了內餡再回購的那種呀」。

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