紐西蘭「童屍案」生母落網！潛逃南韓後躲親戚家　友人舉報才破案

▲紐西蘭童屍的生母A某15日在蔚山遭到南韓警方逮捕。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

紐西蘭一戶住在奧克蘭的家庭在網路競標會上購買一座二手倉庫，裡面含有2只行李箱、嬰兒車、玩具、生活用品，不過當他們打開行李箱時，卻赫然發現裡面各藏一具腐爛的童屍，疑似死亡3至4年。紐西蘭警方向南韓尋求協助，最後在親友舉報下，終於在蔚山一處公寓逮捕孩童生母。

根據《韓國日報》，警方在展開偵辦後發現，藏在行李箱內的2具童屍其實是2009年出生的女童（10歲）、2012年出生的男童（7歲），從屍體的腐爛程度推測，孩童們死後屍體至少被棄置3至4年，這對姐弟的母親是一名42歲的韓裔紐西蘭籍女性A某，她先前曾長期租用二手倉庫。

姐弟的死亡時間被推測是2018年前後，A某在當年取得在外僑胞簽證（F-4，最多可在韓停留5年）後，便立刻從紐西蘭返回南韓，因此被視為最有可能殺害2名孩童的嫌疑犯。紐西蘭警方曾向包括A某母親在內的親友探詢A某的下落，不過親友們大多表示「不清楚」，而A某的丈夫早於2017年便死於癌症。

警方透過親友，盼能遊說A某從南韓返回紐西蘭，然而卻不斷被A某「已讀不回」，最後紐西蘭警方只好向國際刑警組織（INTERPOL）諮詢，進而取得A某的紅色通緝令，與南韓警方聯手展開調查。

▲紐西蘭某戶人家購買到2只二手行李箱，卻意外發現裡面藏有2具慘遭肢解的兒童遺體。（圖／路透）

不過，南韓警方卻也因A某的「國籍」，而在辦案上吃盡苦頭。因為礙於法規規定，警方針對外國籍公民並無搜索權，因此在程序上難以調閱A某的信用卡、通聯紀錄，加上A某早在10幾歲時便移民至紐西蘭、取得紐西蘭國籍，之後更是在當地與韓裔男性結婚，在南韓幾乎沒有任何認識的家人或朋友。

最後，案情終於有了轉機。紐西蘭童屍案在經過媒體大力報導後，一名A某的親友向蔚山中部警察署舉報，表示他知道目前A某待在蔚山。南韓警方調閱監視器影像、進行埋伏搜索後，才終於在蔚山市蔚州郡某棟企業私宅（公寓）內成功逮捕A某。

經過調查，A某從紐西蘭返回南韓後，便一直待在首爾，直到今年初才轉往定居蔚山，該棟公寓的房東與A某是親戚關係。A某在被警方護送的過程中，不斷否認曾失手殺害2名子女。

目前A某已被南韓警方拘留，法院相關審查程序正在進行，目前正等候引渡至紐西蘭。

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