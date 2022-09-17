小學生差點誤食「漂白水咖哩」！24歲女老師不爽學校安排偷加料

▲日本一名小學女老師竟在學生的午餐中加入漂白水。圖非當事學校。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣一名24歲小學老師因不滿學校安排她下學期開始帶別的班級，因此憤而將漂白水帶到學校，並偷偷倒入學生的營養午餐中。所幸因為漂白水味道重，學生馬上就發現食物有問題，並通報老師，也因此沒有人誤食。校方隨即召集全校老師了解情況，不過嫌犯卻消失，待重新出現後，才坦言是自己「偷加料」。

根據《讀賣新聞》報導，現年24歲的女老師半澤彩奈2020年成功考上老師，並自同年起在埼玉縣富士見市立水谷東小學任教。她15日中午卻偷偷將從藥局買來的漂白水倒進其中1個班的咖哩內，隨後便大搞消失。負責抬便當的學生將營養午餐抬回班上，打開鍋蓋後，便聞到濃濃惡臭，連忙通知其他老師。

學校得知消息後，隨即禁止學生食用有問題的午餐，並召集全校各班班導，然而卻只有半澤彩奈沒有到場。校方事後終於找到她，她才坦承是自己在營養午餐中「加料」。半澤事後遭到警方逮捕，她供稱，是因為不滿學校的新安排才會動手報復。

半澤表示，學校安排她下學期開始要更換班級帶別的學生，不讓她擔任原本班級的導師。校內多名老師指出，半澤犯案前的確曾經告訴他們，想要繼續帶原本的班級。

警方依妨礙業務嫌疑將她逮捕，並且在學校3樓的一間教室發現一個容器，疑似就是原本用來裝漂白水的罐子。

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