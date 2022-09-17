3類人優先打！莫德納次世代疫苗外觀曝光　食藥署：封緘檢驗中

▲莫德納次世代疫苗。（圖／食藥署提供）



記者嚴云岑／台北報導

首批莫德納次世代疫苗80.4萬劑昨晚抵台，效期至2023年3月29日，食藥署表示，今（17）日已著手處理疫苗檢驗封緘的工作，預計9月24日起配送各縣市政府，優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用。

我國已於去(2021)年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，包含本批疫苗目前共有1,044萬劑到貨。

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除了週五到貨疫苗外，週日還會有一批莫德納次世代疫苗抵台，兩批合計160萬劑。指揮中心規劃第一階段提供65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者等對象優先接種。符合資格者約167萬人，會先以25%比例配送到各縣市，預計可先供41萬人接種。

▲莫德納次世代疫苗外盒。（圖／食藥署提供）

中秋連假過後新冠疫情飆升，截至9月16日本土疫情已連4日突破4萬例，雖然疫情逐漸攀升，但指揮中心指揮官王必勝表示，從模型預測推估，此波疫情將在下週三或下下週三達到高峰，邊境開放事宜也在規劃中。

衛福部長薛瑞元今上午出席中華民國兒童健康聯盟研討會也表示，兩年多的新冠疫情有看到「漸漸結束的跡象」，雖然不敢說太滿，但目前已來到最後階段，之後就要著重在疫後復原工作，尤其是兒童感染後遺症，勢必還會持續一段時間，必須各專業領域夥伴一起面對解決。