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iPhone 14開賣！幸運果粉沒熬夜又多拿一支iPhone 13　直呼台灣大哥大好貼心

▲▼iPhone14今天正式開賣，台哥大在信義威秀門市舉辦1314最愛果粉活動，現場不少果粉搶在第一時間申辦iPhone14，搶先體驗全新功能。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣大哥大今日正式開賣iPhone 14系列。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俐穎／台北報導

果粉期待已久的iPhone 14終於開賣，有別於其他電信業者，台灣大哥大為避免果粉在疫情期間徹夜排隊，今年特地不規劃排隊活動，而是抽出14位VIP用戶參加驚喜派對。現場辦iPhone 14專案再直接加碼一支Apple Watch Series 8，同時抽出3位VIP加贈一支iPhone 13，湊齊1314(諧音:一生一世)。更霸氣的是在11/30前申辦iPhone 14系列指定專案的用戶，都可以獲得特斯拉Model3與14台宏佳騰智慧電車的抽獎機會，總額將近300萬元！

▲▼iPhone14今天正式開賣，台哥大在信義威秀門市舉辦1314最愛果粉活動，由台哥大總經理林之晨商務長林東閔共同抽出大獎給果粉(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣大哥大贈送幸運中獎的果粉額外的iPhone 13。（圖／記者湯興漢攝）

幸運抽中iPhone13的其中一位VIP，也是每年都捧場台灣大哥大iPhone新機開賣活動的資深果粉，她開心的表示省去往年要漏夜排隊的麻煩，今年可以睡飽飽再到威秀門市報到，台灣大哥大真的很貼心！

另一位搶先到威秀直營門市申辦iPhone14專案的VIP表示，他使用Open Possible聯名卡購機，除了加碼送2000元momo幣，還享有3%的現金回饋，新機第一時間到手的同時也享受到折扣，是對用戶很友善的購機方式，且未來用OP聯名卡來繳5G電信費，還有最高5.5%的現金回饋，絕對是電信神卡！身為momo購物的重度使用者，專案中的「mo幣多」購物回饋，讓他購物時還能拿到每月最高750元momo幣的回饋，台灣大哥大真的誠意十足。

除了實體門市申辦，為了照顧喜歡網路購物的用戶，透過線上通路申辦台灣大哥大也祭出優惠。於9月30日前到網路門市或myfone購物辦 iPhone 14系列或全新Apple Watch搭配門號指定專案或下單空機，就可以抽 iPhone 14 及「愛瘋大禮包」，內含AirPods Pro與AirTag。網路門市申辦999元以上專案，再加碼送1,000元momo幣，多重好禮優惠，就是要好好寵愛台灣大哥大用戶！

▲▼iPhone14今天正式開賣，台哥大在信義威秀門市舉辦1314最愛果粉活動，由台哥大總經理林之晨商務長林東閔共同抽出大獎給果粉(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

預計申辦iPhone 14的果粉們，這麼優質的好康絕對不要錯過，趕緊到台灣大哥大官網了解優惠資訊，及早申辦iPhone14指定專案，就有機會成為百萬特斯拉車主！

了解詳情：https://pse.is/4ccvfv

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