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南瑪都「環流寬廣」挾水氣　彭啟明曝「接下來還有颱風發展機會」

▲▼彭啟明指出南瑪都颱風範圍相當大，接下來也還有颱風發展機會。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲彭啟明指出南瑪都颱風範圍相當大，接下來也還有颱風發展機會。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者李姿慧／台北報導

南瑪都颱風朝日本九州前進，對台灣沒有直接影響，但南瑪都環流寬廣，將帶來水氣，今天氣與昨天類似，白天悶熱，午後有雷陣雨，不過天氣風險公司總經理彭啟明透露，接下來還有颱風發展機會。

彭啟明今(9/16)在臉書上表示，今天的天氣和昨天類似，白天晴朗悶熱，午後仍有局部午後陣雨，中南部空品略差，預計仍維持到周六，接下來就看颱風外圍引發東北風影響。南瑪都颱風範圍相當大，將往日本九州前進，接下來也還有颱風發展機會。

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天氣風險公司分析師歐宗學則表示，週末期間天氣型態會跟目前位在台灣東方約1500公里的南瑪都颱風有些關係，目前強度已經發展為中度颱風，預估在明後兩天會往西北轉偏北方向移動通過琉球海域接近日本九州，過程中距離臺灣仍有5、6百公里以上的距離，但由於這個颱風的環流相當寬廣，外圍的風場會主導臺灣附近的風向，也會使得水氣稍微增多。

週六、日北部雲量較多，也可能有局部短暫陣雨，預估降雨範圍及雨量不會太多，類似天氣型態將持續到下週一。晨間在中南部沿海地區以及午後的山區有短暫降雨機會，東半部同樣仍有午後局部短暫陣雨。

歐宗學也指出，下週天氣目前來看會是偏北或東北風環境為主，迎風面北東部在中後期水氣會比較多一些，中南部仍有局部午後降雨。在西北太平洋面上仍有熱帶擾動生成的機會，未來的發展動態則要等到南瑪都颱風北上以後才會比較明朗，要再追蹤觀察。

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