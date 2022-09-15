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「我在修理人」！南投命案兇嫌交保　死者繼父轟：司法就是這麼爛

▲仁愛鄉廬山部落林姓青年疑遭2名同事毆打成傷致死。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲仁愛鄉廬山部落林姓青年疑遭2名同事毆打成傷致死。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉廬山部落林姓青年疑與2名同事劉姓、田姓男子結怨，2人日前酒將林男痛毆逾10分鐘，導致他頭部受到重創送醫，急救不治，經檢警偵訊後，劉男遭收押禁見、田男1萬元交保；家屬聞訊後直呼，田男在劉男施暴過程中袖手旁觀，甚至還在通電話時冷血說「我在修理人」，竟能交保出來趴趴走，「我們心裡不平！台灣司法就是這麼爛，社會才會這麼亂！」

劉、田2名嫌犯將林男毆打致死後，15日晚間赴南投地檢署偵查庭說明，檢察官訊後認為劉男涉犯傷害致死等罪嫌重大，「有羈押之原因，但無羈押之必要」，諭知交保15萬元，因籌不到錢才遭羈押，不過共犯田男仍以1萬元獲裁定交保。

死者林男的繼父接受《東森新媒體ETtoday》時採訪表示，他當年與林母結婚時，林男才念國中，共同生活了十幾年，早就視如己出；如今辛苦把繼子養到28歲能夠自立了，都還沒娶妻成家就枉送性命，他和其他所有家屬都非常悲痛不忍。

▲劉姓（右）、田姓2名男子將林姓同事毆打成傷致死，分別遭收押和交保。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲劉姓（右）、田姓2名男子將林姓同事毆打成傷致死，分別遭收押和交保。（圖／記者高堂堯翻攝）

林男繼父控訴，警方在案發後先推稱「沒有監視器拍到犯案過程」，後來卻又說有，還要求家屬不能與記者接觸受訪，如今田姓兇嫌竟還能交保獲釋、出來飲酒作樂；所有家屬得知後都群情激憤，林男幾個表哥表姊甚至氣到揚言要去找田男算帳。

林男繼父表示，台灣法律就只保障壞人、不保障好人，像台南殺警案這樣的重大社會案件才會越來越多，也因為是警察被殺，兇手才會迅速獲得嚴厲制裁，像他們這樣的平民百姓沒有任何關係，就不被重視，他們才會感到不捨且不平；他呼籲司法單位要依法嚴懲施暴者，還繼子和家屬一個公道。

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