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標準二型飛彈彈艙運作首度曝光！　海軍司令部曝艦艇「飛彈班」戰力

▲▼海軍首度公開紀德級軍艦飛彈班的戰備與工作情形。（圖／翻攝自中華民國海軍臉書專頁）

▲海軍首度公開紀德級軍艦飛彈班的戰備與工作情形。（圖／翻攝自中華民國海軍臉書專頁）

政治中心／台北報導

中國大陸解放軍不斷於台海周邊進行軍演，我國國防部除以陸基防空飛彈丶岸置反艦飛彈追監之外，更部署海軍紀德級軍艦配備的標準二型艦載防空飛彈。海軍司令部日前透過臉書，首度曝光標準二型飛彈的運作及彈艙內部情況，充分展現海軍艦艇「飛彈班」戰力及訓練成果。

根據《自由時報》報導，海軍司令部首度曝光的「標準二型飛彈」目前僅配備於海軍4艘紀德級軍艦上，艦艏及艦艉各配置一座雙聯裝Mk 26雙臂式飛彈發射架，單艦最多可配備68枚標二飛彈，而標二為中程艦載防空飛彈，最大射程可達160公里，是我國海軍各型艦載防空飛彈系統中，射程最遠的一款。

此外，海軍司令部也曝光基隆號軍艦（紀德級軍艦）戰鬥系統部門「飛彈班」的運作情況，圖中可見標準二型飛彈彈艙內部及甲板上的發射架，以及官兵平時操作保養作業流程，展現海軍艦艇官兵專業與專注的一面。

▲▼海軍首度公開紀德級軍艦飛彈班的戰備與工作情形。（圖／翻攝自中華民國海軍臉書專頁）

▲海軍飛彈班官兵執行飛彈上架前檢查。（圖／翻攝自中華民國海軍臉書專頁）

▲▼海軍首度公開紀德級軍艦飛彈班的戰備與工作情形。（圖／翻攝自中華民國海軍臉書專頁）

▲海軍官兵執行飛彈發射架與系統交聯測試。（圖／翻攝自中華民國海軍臉書專頁）

▲▼海軍首度公開紀德級軍艦飛彈班的戰備與工作情形。（圖／翻攝自中華民國海軍臉書專頁）

▲海軍飛彈班官兵執行飛彈上架前檢查。（圖／翻攝自中華民國海軍臉書專頁）

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