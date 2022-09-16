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全台12間餐酒館大串連！「五星主廚毛孩料理」TAPAZO邀毛孩一起CHILL

▲▼寵物,毛孩,TAPAZO特百滋,餐酒館。（圖／品牌提供）

▲TAPAZO特百滋 與全台12間餐酒館合作推出「五星餐酒時光」活動，讓毛小孩跟著主人一起吃好料！

圖、文／TAPAZO特百滋提供

今年秋天，最Chill的跨界合作來了！由寵糧品牌TAPAZO特百滋推出的「五星餐酒時光」活動，與全台12間餐酒館合作，包含新開幕的西門時尚餐酒Woolloomooloo+in out West、東區質感名店COSTUMICE CAFÉ、台中的Chill Play 去憂不累、宜蘭的CM CAFÉ 小餐館、高雄的多野樂異國蔬食餐廳，只要即日起～10/15期間到合作餐酒館用餐並參與活動，就能讓毛小孩品嚐TAPAZO的開胃三層杯！

▲▼寵物,毛孩,TAPAZO特百滋,餐酒館。（圖／品牌提供）

▲Woolloomooloo研發團隊以各種顏色的原型食物，加入TAPAZO凍乾三重奏及開胃三層杯研發入菜。

由TAPAZO與知名澳式餐廳Woolloomooloo合作特別研發的五星主廚毛孩料理，秉持著追求原味的理念，Woolloomooloo研發團隊以各種顏色的原型食物當做均衡基礎作為發想，加入口感豐富的TAPAZO凍乾三重奏及香氣迷人的開胃三層杯研發入菜，給毛孩五感層次豐富的美味衝擊，並在視覺上呈現出宛如早午餐盤一般豐富的美感擺盤，加上骨頭餅乾，為毛孩增添趣味及口感，期待大家能帶著毛孩，在Woolloomooloo信義、Woolloomooloo+in out West享受難忘的五星用餐時光。

▲▼寵物,毛孩,TAPAZO特百滋,餐酒館。（圖／品牌提供）

▲TAPAZO與Woolloomooloo跨界研發「五星主廚毛孩料理」，給毛孩五感層次豐富的美味衝擊。

除了Woolloomooloo之外，台北的AW Cafe Wine Bistro、dé PLACE、Flow & Row Café，宜蘭的CM CAFÉ 小餐館以及高雄的多野樂異國蔬食餐廳，也都有推出結合TAPAZO餐點的寵物限定特餐，只要點餐，TAPAZO 立刻加碼請客，獻上餐酒大全餐，一次帶走嚴選營養乾糧與豐富佐餐的凍乾三重奏、色香味俱全的開胃三層杯與霜凍優格，讓毛孩回家也能享受餐酒館等級的好滋味！

▲▼寵物,毛孩,TAPAZO特百滋,餐酒館。（圖／品牌提供）

▲除了Woolloomooloo之外，更與多間餐酒館推出結合TAPAZO餐點的寵物限定特餐，只要點餐立刻加碼請客，獻上餐酒大全餐。

主人喝一杯，毛孩享美味，這麼幸福的時刻，正是TAPAZO最在乎的五星時刻。因此，TAPAZO特別在活動期間推出五星Cam募集活動，除了毛好多商城折扣外，只要上傳主人、毛孩與TAPAZO產品的合照並完成指定動作，還有機會獲得五星美味的TAPAZO限量啤酒禮盒，一起拍下屬於你們的五星時光吧！

▲▼寵物,毛孩,TAPAZO特百滋,餐酒館。（圖／品牌提供）

▲只要上傳主人、毛孩與TAPAZO產品的合照並完成指定動作，還有機會獲得五星美味的TAPAZO限量啤酒禮盒。

「特百滋」意謂特殊的百百種滋味，而「TAPAZO」的靈感則源自Taste Puzzle結合的自創字，希望透過豐富食材和多層次的美味，給毛孩視覺和味覺的雙重享受，顛覆對傳統寵糧的想像。產品以餐酒館為概念，開胃菜部分，有優質肉品結合蔬果精燉醬汁，不管顏色或口味都很吸睛的「開胃三層杯」。主餐則有使用多樣化凍乾佐餐及獨家低敏配方無穀乾糧，讓毛孩吃得安全又安心。甜點也毫不馬虎，有著使用凍乾技術製成，富含益生菌且低卡低乳糖的點心「霜凍優格」，讓毛孩們餐餐都是五星體驗。

▲▼寵物,毛孩,TAPAZO特百滋,餐酒館。（圖／品牌提供）

▲TAPAZO希望透過豐富食材和多層次的美味，給毛孩視覺和味覺的雙重享受，顛覆對傳統寵糧的想像。

合作餐酒館（標示 ＊為供應寵物特餐）
【台北】
＊Woolloomooloo 信義／＊Woolloomooloo+in out West／＊AW Cafe Wine Bistro／＊dé PLACE／＊Flow & Row Café
COSTUMICE CAFÉ／父母–FuMu／五方食藏忠孝店／PapàRoy 義式手作料理
【台中】
Chill Play 去憂不累
【宜蘭】
＊CM CAFÉ 小餐館
【高雄】
＊多野樂異國蔬食餐廳
合作夥伴
名廚 MINGCHU
——
更多活動資訊，鎖定TAPAZO 官方IG：
https://www.instagram.com/tapazo__/
——
數量有限，兌完為止，每人每寵限兌換一份。

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寵物毛孩TAPAZO特百滋餐酒館凍乾乾糧

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