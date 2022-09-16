▲80.4萬劑莫德納次世代疫苗今晚抵台，優先提供3族群接種追加劑。（圖／路透社）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，今(2022)年採購之第一批Moderna次世代雙價疫苗80.4萬劑，將於今日晚間10時許抵達桃園國際機場，預計9月24日起配送各縣市政府，優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用。本批效期至2023年3月29日。

指揮中心指出，我國已於去(2021)年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，包含本批疫苗目前共有1,044萬劑到貨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心昨證實，週五、週日分別會有兩批莫德納次世代疫苗抵台，合計160萬劑，規劃第一階段提供65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者等對象優先接種。符合資格者約167萬人，會先以25%比例配送到各縣市，預計可先供41萬人接種。

▲指揮中心9/16公布首批「莫德納雙價次世代疫苗」晚上抵台。（圖／指揮中心提供）



目前所施打的新冠疫苗都是以「原始病毒株」所製作，而在每劑0.5ml的莫德納次世代疫苗中，則是含有25微克原始株mRNA加上25微克Omicron BA.1變異株mRNA，因為含有2種病毒抗原，又被稱為「雙價疫苗」。

相較於以原型株疫苗作為追加劑，能夠誘發較優的對抗BA.1變異株的中和抗體免疫反應；而探索性分析數據顯示，雙價疫苗也能夠誘發對抗BA.4/BA.5變異株的中和抗體免疫反應。

指揮中心指揮官王必勝強調，BA.1雙價疫苗是作為第三、四、五劑追加劑使用，與前一劑要間隔3個月，週一日本才通過EUA、週三新加坡通過EUA，是很新的疫苗。

中秋連假過後疫情升溫，本土疫情已連4日飆破4萬例，王必勝呼籲符合接種條件的是脆弱族群「不要等」；至於較年輕、且沒有潛在風險因子者，若願意等BA.5疫苗也可以，但相對有其風險存在。

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！