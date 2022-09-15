顧客買錯16抱枕！公審IKEA「詐欺」不給換　網抓出關鍵一面倒轟爆

▲原PO貼出16個抱枕的照片，稱自己買錯顏色，店家卻不給換貨。（圖／爆料公社）

網搜小組／柯沛辰報導

新北市一名男子14日下午到IKEA新莊店買了16個靠枕，之後挑錯顏色想更換，卻被店家拒絕，讓他不禁發文質疑，明明店內標榜「提供365天退換貨服務」，現在卻要求退貨重購，根本是在玩「文字遊戲」。不過，網友們仔細看完細節後，發現根本不是IKEA的問題，一面倒砲轟原PO。

原PO在臉書社團「爆料公社」指控，他花584元買了16個靠枕，後來發覺顏色選錯，隔天早上到店家更換顏色，怎料店員告知除非商品有瑕疵，否則不能更換，只能「退貨重購」，讓他當場傻眼，認為IKEA「店大欺客」、「廣告不實」。

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他指出，當時購買靠枕有使用折價券，現在如果重新購買會損失優惠，加上先前有打統編，若要退貨還需要帶公司大小章，「所以改變心意換貨，根本就是詐欺！」

▼原PO質疑，店家行徑不符廣告中宣稱的「改變心意沒問題」，根本是詐欺。（圖／爆料公社）

不過，網友們看完紛紛留言，「奧客總是有千萬種理由」、「給你16次機會了，還可以拿錯，你就是那種連轉生到異世界都很沒用的角色」、「看到大家的留言我就放心了」、「你知道實體商店不適用7天猶豫期嗎？給你退就很好了」、「16顆抱枕顏色全挑錯，真是厲害」、「廣告寫退換貨3個字，為什麼要忽略退這個字？」、「相同條碼才能換貨，不同條碼只能退，懂？」

還有人指出，「優惠券上面明就有寫『一經抵用，不得要求退還』」「只要帶公司大小章就可以退貨，哪來的詐欺？」、「又不是不能退，商品不同顏色，貨號條碼不同，你不知道嗎？」、「顏色不同條碼就不同，需要退貨很正常」「打統編退貨本來就該帶印章」、「不是IKEA刁難你，是你在刁難IKEA」「打統編退貨要大小章是國稅局的問題，跟店家什麼關係？」

▼網友力挺店家，認為廣告明明有寫清楚是「『退』換貨」、「開統編請攜帶公司大小章」。（圖／爆料公社）

▼原PO貼出發票，證明僅購買一天。（圖／爆料公社）

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