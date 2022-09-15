質疑台開財報價差11.19億　吳子嘉控邱于芸違反《證交法》

▲吳子嘉委託律師告發台開董事長邱于芸涉嫌財報不實。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

已終止上市的台灣土地開發股份有限公司，遭前副董事長吳子嘉質疑，在股東常會上提出的財報，漏列損失11.19億元，涉嫌財報不實罪，吳子嘉15日委由律師到台北地檢署遞狀，告發邱于芸涉嫌違反《證券交易法》。

台開公司於8月25日召開股東常會，卻因人數不足流會，吳子嘉根據邱于芸當時提供給證期會的財報，發現有重大弊端，根據了解，邱于芸應向股東報告 110 年財務狀況，依法須提出之 110 年營業報告書及綜合損益表，但台開公司卻未將約11.19億元的投資性不動產之公允價值之評價損失列入，此影響數高達十幾億，且達台開公司營業收入 424％。

吳子嘉委任的律師陳振東表示，台開因為無法付出估價費，2021年12月份內部自結報表時，無法取得年度資產鑑價報告等資料，故投資型不動產等帳務尚未調整，之後邱于芸終於付款給估價師，於是在2022年3月29日，已收到所委託之優世國際不動產估價師事務所，所傳送之年度資產鑑價報告，所列110年第四季至少應增列損失11.19億元。

告發指出，邱于芸明知卻在股東常會上，隱匿損失項目，所公開的台開財報，稅後淨損為38.91億元，經過會計師調整減列3.01億元，再加上認列子公司收益9百多萬元，稅後淨損應為約41.82億元，但此損失並未包括年資產鑑價報告之資料，之間差距高達11.19億元，涉犯《證券交易法》財報不實罪。