孫生不累了！母「無限犯罪」成通緝犯再竊LV包　法官加刑再判7月

記者黃宥寧／台北報導

網紅「反骨男孩」成員孫生的媽媽，因竊盜案遭判有期徒刑6月，目前入獄服刑中。但她今年1月陋習難改，又跑進淡水某冷氣空調店，下手偷竊謝姓店員LV包被起訴。法院審理時，她否認犯行，辯稱是要將皮包送到里長辦公室，沒有要偷東西意思。士林地院審結，依竊盜罪，累犯，處有期徒刑7月。

有多項竊盜前科孫母（65歲），去年1月4日下午4時許在芝山捷運站附近，見一名便輪椅婦行動不便，自告奮勇上前表示可以幫忙推輪椅，一路伴隨到老婦位於福華路住處，孫母向老婦拿鑰匙進屋內，停留一下後離去，隨後老婦便發現錢包失竊，趕緊告訴家人，報警處理，今年1月13日士林地院依竊盜罪，判刑6個月，入獄執行中。

不料孫母竟在等待判決前3日，1月10日晚間6點多，跑進新北市淡水原德路一間冷氣行偷謝姓店員LV包包，店員調閱監視器追出後，孫母竟將皮包丟還隨即落跑，警方循線逮捕到她，她還更對店員表示，「我們和解算了吧！」，同年2月被依竊盜起訴。

孫生今年3月寫下78字長文表達無奈：「我媽無限犯罪，又不去看醫生，還打來要交保費，他所有任何生活上費用我都出了，還是可以惹事。打電話來永遠第一句都在要錢，雖然是老問題老生常談了，但有時很累時真的會很爆炸，心真累」。

今年8月1日孫母赴法院出庭，否認偷竊，法官當庭告訴她「妳是通緝犯，要去執行科報到」孫母則稱「怎麼又被通緝...」庭後直接落跑，隔日即遭警方在淡水區逮捕入監執行。

▼孫生母親屢次偷竊。（圖／記者黃宥寧攝）

8月15日法院開庭，當庭勘驗影片，清楚錄下孫母走進冷氣空調店，眼睛直視放LV包位置，見四下無人，下秒將包包摸走。孫母向法官解釋「我是要交給里長，沒別的動機，裡面有什麼都不知道」，更怨「我在那（監獄）生不如死，快救我」。

法官審酌孫母已有多次竊盜前科，並於2019年、今年間分別遭判處有期徒刑6月、6月等，可見其素行不佳，且未知悔改，再次任意竊取他人財物，顯然漠視他人財產權，且犯後否認犯行，難認有何悔意，在審理時自陳大學畢業教育程度、入監前曾擔任過公務員與演藝人員、有通告才會有薪水、離婚、需扶養兒子及勉強維持的家庭生活與經濟狀況，依竊盜罪處有期徒刑7月。