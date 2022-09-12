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太扯！舊式機車「電池全被偷」　失竊地點曝光苦主不只一人

▲。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）

▲原PO機車電池被偷。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）

記者鄭文晴／綜合報導

一名網友日前表示，11日出門工作準備回家時，機車怎麼使勁按壓開關都發不動，結果去了汽車美容店才發現是腳踏墊底下的電池被偷，隨後寫下遭竊地點提醒大家多注意。意外釣出苦主表示，以前機車電池也是在腳踏墊下的，前後總共被偷了3次，「到後來電池不敢換新的，不知道是不是有人專偷電池的。」

原PO在臉書社團「新竹爆料公社」分享，當天去服務獨居阿姨2小時，在結束要騎車回家時外面正下著大雨，卻發現機車發不動，不管「怎麼使勁壓啟動開關，就是ㄧ點聲音都沒有」，但因為是老舊機車，踩踏發電地方已生鏽到難以踩下，「踩了20分鐘還是不行，就叫了計程車想先回家，等星期一再解決。」

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原PO繼續說，因為覺得賺的錢很少，於是就到轉角的汽車美容店找人幫忙踩踩看。店家率先詢問是不是電池老舊，但電池是去年才換新的所以應該沒有問題，最後踩發動了，順便幫忙看一下電池，才發現電池都被偷走了。原PO立即貼上偷竊地址，提醒大家要多加小心。

網友紛紛驚訝表示，「蝦米，這也有人要偷」、「其實還挺鬧的」、「超傻眼的啦」、「連機車電池也有人偷？認為應是了解機車零組件的人偷的吧？」、「治安不好，出外要注意停機車地點」、「這個也偷，這是什麼社會呀」、「太瞎了。」

此篇貼文下方也有不少苦主分享自身經歷，「那邊很多屁孩會偷電池，多年前我差點被偷，他拆一半被我抓到，他立刻跑掉」、「我以前的機車電池也是在腳踏墊下的被偷過3次，到後來電池不敢換新的，不知道是不是有人專偷電池的。」

有網友則認為還能騎的話原PO先別換新車，因為現在新車都是噴射引擎，根本不耐操，而且也沒腳踩的，舊車整理一下又可以操好幾年。

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機車電池偷竊

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