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大陸 大陸焦點 特派現場

牛彈琴：習近平普丁會談「8細節」意味深長　是外交藝術

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁15日在烏茲別克會談，是自烏俄戰爭以來雙方首次會晤。大陸官媒評論員「牛彈琴」分析《新華社》不到700字的新聞稿，稱有8個細節意味深長。

「牛彈琴」今（16）早發布題為《和普京的這次會見，八個很意味深長的細節！》的評論文章，稱新華社不到700個字的通告看似枯燥，其實有很多耐人尋味的細節。

文章指出，其中一個細節是「台灣問題」，不長的新華社通稿中，專門寫了一段「（中國領導人）讚賞俄羅斯堅持一個中國原則，強調台灣是中國的一部分，中方堅決反對『台獨』分裂勢力和外部干涉，任何國家都無權做台灣問題的裁判官。」

文章認為，俄羅斯官方紀錄顯示，普丁毫不客氣，在台灣問題上直接批評美國，但《新華社》通稿只是說「個別國家」，這或許也是中俄不同的外交藝術。

文章指出，另一個細節是「高度讚賞」，這也是外媒關注度最高的一個細節。在此次會面中，普丁表示，「我們高度讚賞中國朋友在烏克蘭危機中所持的平衡立場。我們理解你們對此的問題和關注。」

文章點出三大關鍵字「高度讚賞、平衡立場、理解」，稱很顯然中國的中立平衡立場，得到普丁的認同，他公開高度讚賞，對中方的一些關注，也表示理解，「我總覺得，這是中國近期外交最成功的一點。」

▲▼普丁與習近平在烏茲別克出席上海合作組織峰會期間舉行會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁與習近平在烏茲別克出席上海合作組織峰會期間舉行會談。（圖／達志影像／美聯社）

對於烏俄戰況，「牛彈琴」指中方的處理是「外交藝術」，首先若中國完全站到烏克蘭一邊提供武器、嚴厲譴責俄羅斯，西方將俄羅斯搞垮後，必定全力對付中國，「那中國不是傻嗎？」

文章接著闡述道，若中國對烏克蘭不聞不問，這顯然也不是中國外交風格，也給西方更多抹黑的口實，也不符合道義和利益，因此目前的應對最好，即「中方始終站在和平一邊，從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，並一直在以自己的方式勸和促談、推動局勢降溫」。

第三個細節則是「普丁微笑」，文章指出，影片和照片中，普丁不時露出微笑，外界還注意到，他坐定後的第一句話是「我親愛的朋友…」，後面是中國領導人的名字，再後面還有一個詞「同志」。

文章認為，這個「稱謂不簡單」，6個月後又在中亞見面，普丁顯然很期待，也很高興。

第四個細節是「權威平台」。《新華社》通稿指出，普京說，俄方願同中方一道，推動上海合作組織成員國繼續在互不干涉內政原則基礎上深化合作，打造維護地區安全穩定的權威平台。

文章指「這也是擔當」，事實上，兩位領導人這次來撒馬爾罕，都是來參加上合峰會，而上合不簡單，這個以中國城市命名的國際組織，經過21年的發展，已成為世界上幅員最廣、人口最多，具有重要影響力和權威性的區域性國際組織。很多國家還紛紛申請加入，「那就把上合打造成維護地區安全穩定的權威平台，這是普丁的願望。」

文章還指出其他細節，包括「大國擔當」、「核心利益」、「唯一不變」、「國際典範」等。

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