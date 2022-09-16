名醫王群光遭撞不治！曾稱「吸氫氣可治病」惹議　粉專最後貼文曝

▲名醫王群光15日晚間過馬路遭機車撞上，送醫不治。（圖／翻攝自診所官網、記者黃彥傑攝）

記者張乃文／綜合報導

台北市大安區羅斯福路三段15日晚間發生一起嚴重車禍，名醫王群光疑似因未注意號誌遭機車撞上，當場失去生命跡象，經搶救仍宣告不治。王群光擔任台灣腦波自律神經醫學會及台灣氫氣應用研究推廣學會理事長，也是「王群光自然診所」院長，過去也曾因推廣「吸氫氣可以治療各種病症」引發爭議。

北市晚間一名71歲王姓男子下班要去吃東西，不料，才出大門過馬路，就疑似未注意號誌遭機車撞上，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治。據悉，死者身分為名醫王群光，擔任台灣腦波自律神經醫學會及台灣氫氣應用研究推廣學會的理事長。

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王群光為台大醫學系畢業，曾任急診科主任、醫務部主任，現任王群光自然診所院長，也是台灣自律神經健康推廣協會理事長、台灣腦波自律神經醫學會理事長。而他的診所臉書粉專最後一篇發文停留在4月11日，在王群光所開立的診所「王群光自然診所」簡介則提到，「百病同源，百病同療。」 根據的治病原理及方法，與傳統西醫或中醫截然不同。

王群光生前著有超過10本著作，當中不乏與飲食療法、過敏有關，也有流行疾病相關書籍，如「H1N1新流感救命方」等，且最新一本更與新冠肺炎有關連，書名為「COVID-19新冠肺炎的中藥氫氧救命自然療法。」

不過，原先預定好週五上午有看診的王群光，因車禍事發突然，目前診所還來不及將看診資訊更新，直至週六的看診時間仍掛上王群光的名字。

消息一出，不少患者家屬紛紛在臉書PO文哀悼，有網友表示，女兒的怪病關係，醫師親赴家中為孩子看診，更說，「他一直是走在前面的醫生，從西醫的極限中跳出，在提供自然療法的治療過程中，雖然屢遭質疑及抨擊，他仍然堅持走下去。他也是極少數勇敢，願意站出來，以真相呼籲民眾的良醫。」

另外也有網友透露，自己的孩子從小就是鼻過敏兒，且有妥瑞症發作，但經過王群光的建議及治療，堅守1個半月後「非常神奇的事情發生了，弟弟明顯惱人的妥瑞症狀幾乎消失了⋯頭不再甩動，沒了怪聲音連其他怪怪的行為也都停止了。」讓她相當感念也感謝王群光的協助。

▲王群光診所粉專最後一篇貼文曝光。（圖／翻攝自粉專）

據了解，王群光曾因推薦「吸氫氣可以治療各種病症」引發爭議。根據本站2014年報導，有民眾向媒體爆料，王群光推薦吸氫氣可以治療各種病症，只需要坐著吸1個小時高濃度的氫氣就行，有民眾直指「這根本騙人」，因為機器沒有醫療許可，害他們吸完過敏且臉部發黑，而1台電解水氫氧機要價15萬元。對此，醫師也出面澄清，並未販賣，僅向病患解說氫氣的好處。

當時王群光表示，「這個爆料的人，聽說啦！我沒有去看這個事情（報導），聽說他是賣氫氧水的，他可能是認為說，我們會影響到他的生意吧！」

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