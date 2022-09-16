　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

安全期無套！女友懷孕他不認「跟男生亂來」逼墮胎　DNA結果糗了

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲原PO表示，只要安全期就不會戴套。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，跟女友兩人都是性慾旺盛的人，只要是安全期就不會戴套，怎料女友前幾天哭著說懷孕了，起初他還懷疑女友在外面亂搞，驗了DNA後確定是自己的，但他還沒準備好要當爸爸，因此想讓女友墮胎，但女友和女友家人卻逼他負責，讓他很心煩。貼文曝光，網友拳頭硬了。

該名男網友在臉書「靠北女友2.0」發文，交往半個月了，兩人都是屬於性慾高的類型，一個禮拜大概發生9次性行為，只要是安全期女友都會跟他說，「然後我們就不會戴套」；結果女友日前驗孕驗出兩條線，並透露月經已經沒久沒來了，檢查過後胎兒已經11週了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到原PO竟然懷疑女友「跟其他男生亂來」，小孩不是他的，要求做DNA檢驗，「結果報告出來孩子確定是我的」。原PO坦言，還沒準備好當爸爸，想讓女友拿掉孩子，不過女友和女友家人要他負責，「如果你們堅持要我負責，那我絕對不會給你們好臉色看」。

▲▼ 離婚 。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲女友和女友家人要原PO負責。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

原PO認為，與其讓小孩出生後活在痛苦中，不如早點拿掉，「而且今天是你們女兒說她是安全期，現在有小孩怪我囉？」他越想越煩，「現在有小孩了，難道是我的責任嗎？我也說墮胎的費用我會出，你們還想要我怎樣？早知道就不要相信那個臭婆娘的鬼話了」。

貼文曝光後，網友們狂轟，「爽完以後再來說這種幹話你還是不是男人，你本來就不想負責你是驗三小的，10週都過去了才再那邊講不負責任的話」、「真是渣，誰說安全期一定安全的，戴套也未必不會中獎」、「你太扯了吧，多少人想要孩子啊」。

不過多數網友質疑這篇是創作文，「交往半個月算3週，怎麼懷孕11週還你的」、「這篇純唬爛的，交往半個月也才15天，女友懷孕11週」、「可能正式交往就有關係了！試車OK，才決定在一起」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！　夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►吃得到整顆干貝！吃飯配「干貝醬」超過癮　增量28％不加價

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
16秒驚悚片！水泥車華江橋過彎整車左傾　老司機神拉回
南瑪都颱風眼變清晰！挑戰強颱　雨彈「連炸3天」熱區出爐
iPhone 14開箱「只看得到她的腿」　網神出正妹記者正面
快訊／長沙再傳恐怖大火！　僅距電信大樓4公里
突傳疫情怕被封控！上海好市多顧客拔腿狂奔：不跑就跑不掉了
快訊／追不到女警！男警怒搶所長配槍　遭記2大過免職
快訊／開賣當天就降價！　iPhone 14現貨折1000元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南瑪都颱風眼變清晰！挑戰強颱　拋物線走勢挾雨彈「連炸3天」　

台灣味直送日本東京！小泡芙、枇杷膏、路邊攤碗筷都上架

安全期無套！女友懷孕他不認「跟男生亂來」逼墮胎　DNA結果糗了

1歲男童紅眼檢出MIS-C　羅一鈞：累計132例「9月底恐再一波高峰」

國慶連假接力來！一圖看國道疏運措施　高公局曝「好走時段」

雪隧試辦單色情境燈！沒用路人喊不適　國慶再試辦「七彩仍暫緩」

重陽節要發錢了！10萬人受惠　住這縣市最高爽領9千元　

快訊／午後雨彈開炸了！3縣市大雨特報　防雷擊強陣風

耗資3.7億！公園+商場+上千車位　彰化車站後站明年3月啟用

高雄登革熱燒到左營！40多歲男曾到前鎮拜訪　群聚累積16案

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

蛇行哥騎錯路被叭氣炸！　一路逼車狂譙下秒慘自摔

南瑪都颱風眼變清晰！挑戰強颱　拋物線走勢挾雨彈「連炸3天」　

台灣味直送日本東京！小泡芙、枇杷膏、路邊攤碗筷都上架

安全期無套！女友懷孕他不認「跟男生亂來」逼墮胎　DNA結果糗了

1歲男童紅眼檢出MIS-C　羅一鈞：累計132例「9月底恐再一波高峰」

國慶連假接力來！一圖看國道疏運措施　高公局曝「好走時段」

雪隧試辦單色情境燈！沒用路人喊不適　國慶再試辦「七彩仍暫緩」

重陽節要發錢了！10萬人受惠　住這縣市最高爽領9千元　

快訊／午後雨彈開炸了！3縣市大雨特報　防雷擊強陣風

耗資3.7億！公園+商場+上千車位　彰化車站後站明年3月啟用

高雄登革熱燒到左營！40多歲男曾到前鎮拜訪　群聚累積16案

「主子對我的愛藏在屎裡」　她鏟「超完美愛心」3000人按讚

獲獎率僅萬分之2.9！　北區國稅局桃園分局表揚20家績優營業人

「機車鑰匙插家門鎖」下秒開了　房東曾說1句話！她崩潰：好恐怖

柴識破繞路散步賴地不走　2人「拉繩＋推屁屁」笑翻網：純正血統

退休老員工「忘記請假」...單車狂騎11km　看中鋼收假單安心了

他酒駕CALL妹子領車　裝乖嬌喊：我沒喝…被攔傻眼酒測值更高

她遭男友勒暈活埋　一醒來「徒手破墳」大復仇！遇襲竟只因想分手

男友陳大天愛視訊「一聊就是一小時」　劉樸放閃：他想看我充電

《新．超人力霸王》心理戰！長澤雅美獨自拍　有岡大貴收其他指令

南瑪都颱風眼變清晰！挑戰強颱　拋物線走勢挾雨彈「連炸3天」　

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

生活熱門新聞

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

重陽節要發錢了　住這縣市爽領9千元

吳夢夢曝「八成女優」來源：一次S就2萬　一天接5人

館長權威說明：臥推壓頸部起槓位置就錯誤

「冷凍水餃哪家最頂」內行推爆1家：不沾醬也超讚

中職觀眾正到轉播驚嘆「是美女耶」　3人身分大有來頭

宜蘭女開霍爾的移動超跑趴趴走！在地人曝內幕

蘋果直營店「排隊2小時」等不到結帳！他傻眼

死亡+46！最年輕30多歲女「解隔一週爆新症狀」　送醫隔日心跳停止

好市多結帳「被逼做1件事」...她氣炸投訴

醫師試喝「廖老大飲料」給7字評語：有點像爆紅一時的那家

原廠通知主成分含量偏低！2千萬顆「正露丸」急回收

更多熱門

相關新聞

最能同甘共苦「3對星座CP」出爐！

最能同甘共苦「3對星座CP」出爐！

你能想像與另一半在未來過著怎樣的生活嗎？是一起面對困難、共同承擔挫敗，還是大難臨頭各自飛？無論是情侶或是夫妻，能夠同甘共苦感情才走得長久，譜出最動人愛的詩篇。星座專家艾菲爾統整出「能一起打拚」的3對星座CP，提醒務必同時參考太陽與上升星座。

她滑FB見「前任結婚日」呆住　全場噓爆了

她滑FB見「前任結婚日」呆住　全場噓爆了

挺肚掃街拜票！臨盆前1天還在北市議會質詢　黃郁芬今產子

挺肚掃街拜票！臨盆前1天還在北市議會質詢　黃郁芬今產子

外籍學生情侶吵架　她擔心遇害爬5樓窗外求援

外籍學生情侶吵架　她擔心遇害爬5樓窗外求援

情侶床上戰至窗邊全被路人看光光 陸網瘋傳1分鐘啪啪啪恩愛片

情侶床上戰至窗邊全被路人看光光 陸網瘋傳1分鐘啪啪啪恩愛片

關鍵字：

懷孕情侶靠北女友2.0

讀者迴響

熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

浩子罕見火大當場變臉！

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

黃鴻升走2年「我們想你」！

快訊／長沙大樓起火　整棟陷火海黑煙狂竄

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

V吻額Jennie原圖瘋傳！緊貼彼此合照

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

雙方全素顏！金宇彬巴黎約會7年女友申敏兒

收荷莉履歷　酷炫提議拍「怎復活」被封鎖

驚揭罹癌…她手捧「瘀青豪乳」將切除！網心疼

好市多開賣人！iPhone 14系列5款新機價格曝

Angelababy抽菸片瘋傳「店家道歉」坦承員工偷拍

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面