安全期無套！女友懷孕他不認「跟男生亂來」逼墮胎　DNA結果糗了

▲原PO表示，只要安全期就不會戴套。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，跟女友兩人都是性慾旺盛的人，只要是安全期就不會戴套，怎料女友前幾天哭著說懷孕了，起初他還懷疑女友在外面亂搞，驗了DNA後確定是自己的，但他還沒準備好要當爸爸，因此想讓女友墮胎，但女友和女友家人卻逼他負責，讓他很心煩。貼文曝光，網友拳頭硬了。

該名男網友在臉書「靠北女友2.0」發文，交往半個月了，兩人都是屬於性慾高的類型，一個禮拜大概發生9次性行為，只要是安全期女友都會跟他說，「然後我們就不會戴套」；結果女友日前驗孕驗出兩條線，並透露月經已經沒久沒來了，檢查過後胎兒已經11週了。

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沒想到原PO竟然懷疑女友「跟其他男生亂來」，小孩不是他的，要求做DNA檢驗，「結果報告出來孩子確定是我的」。原PO坦言，還沒準備好當爸爸，想讓女友拿掉孩子，不過女友和女友家人要他負責，「如果你們堅持要我負責，那我絕對不會給你們好臉色看」。

▲女友和女友家人要原PO負責。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

原PO認為，與其讓小孩出生後活在痛苦中，不如早點拿掉，「而且今天是你們女兒說她是安全期，現在有小孩怪我囉？」他越想越煩，「現在有小孩了，難道是我的責任嗎？我也說墮胎的費用我會出，你們還想要我怎樣？早知道就不要相信那個臭婆娘的鬼話了」。

貼文曝光後，網友們狂轟，「爽完以後再來說這種幹話你還是不是男人，你本來就不想負責你是驗三小的，10週都過去了才再那邊講不負責任的話」、「真是渣，誰說安全期一定安全的，戴套也未必不會中獎」、「你太扯了吧，多少人想要孩子啊」。

不過多數網友質疑這篇是創作文，「交往半個月算3週，怎麼懷孕11週還你的」、「這篇純唬爛的，交往半個月也才15天，女友懷孕11週」、「可能正式交往就有關係了！試車OK，才決定在一起」。

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