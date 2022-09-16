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18人輪流排68小時！15年資深果粉搶到中華電iPhone 14頭香

文／中央社

蘋果iPhone 14系列3款新機今天上午8時開賣，中華電信祭出排隊優惠，頭香顧客許先生從2007年第一代iPhone就成為果粉，今天要幫公司客戶代買深紫色iPhone 14 Pro的256GB容量機型。

40多歲的許先生告訴中央社記者，他另外有在台北101蘋果直營店訂購自己的新機，型號是白色iPhone14 Pro Max的1TB容量。

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▲頭香許先生成功買到iPhone14 Pro。（圖／業者提供）

許先生坦言，iPhone X以來的螢幕「瀏海」設計確實有帶來一些使用困擾，不過身為果粉還是咬牙忍了。這次正面設計改為「動態島」互動操作，他很期待跟第三方App結合的功能。

許先生的公司提供手機客製化防護膜服務，從13日中午就動員18名員工輪班排隊，主要為了服務客戶，到今天開賣為止將排隊68小時。

中華電信在台北東區服務中心舉辦iPhone 14首賣會，前80名排隊客戶可獲得新台幣3600元優惠券，前10名再加碼送價值7990元的AirPods Pro耳機。

此外，蘋果直營店今天僅提供官網預購民眾取貨，無法現場購買。搶下信義A13直營店排隊頭香的沈先生已預訂深紫色iPhone 14 Pro Max的128GB容量機型，原本最想買256GB，但開放訂購時沒搶到。

30歲的沈先生也是從2007年第一代iPhone就開始使用的資深果粉，原本使用iPhone 13 Pro Max天峰藍色，每年都換iPhone新機，今年最期待嘗試「動態島」新功能。

▲▼蘋果手機iPhone 14開賣。（圖／記者黃克翔攝）

▲蘋果手機iPhone 14今開賣。（圖／記者黃克翔攝）

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