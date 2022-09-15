高雄登革熱「連6天爆病例」！前鎮再增一對夫妻確診　群聚累積15案

▲防疫人員於高雄市前鎮區執行孳生源查核，協助民眾檢視家中容器是否有積水產生孑孓或蚊卵。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

高雄登革熱續燒！連6天爆新增病例，疾病管制署今(15)日公布再增2例本土登革熱病例，為一對60多歲夫妻，居住高雄市前鎮區，妻子先出現症狀，2天後就醫懷疑登革熱並通報，先生同日進行接觸者採檢確診。疫調初步研判和前鎮群聚相關，整起群聚已經累積15例個案。

高雄前鎮區自6日確認首例本土登革熱個案，即展開疫情防治與調查，接著在10日公布透過擴大採檢再發現其他個案，確認為一起群聚事件，且自該日起至今，已是連續6天有個案新增，總計15人確診，除前鎮外，還有1例居住於楠梓。

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疾管署副署長莊人祥表示，今日新增個案為1例男性(案14)、1例女性(案15)，年齡皆為60多歲，兩人為同住家人。案15於9月11日陸續出現發燒、骨頭痛等症狀，9月13日就醫並由院所通報採檢後確診；案14同於9月13日進行接觸者採檢後確診。

疾管署表示，2名個案近期均無國外旅遊史，主要活動地點以高雄市前鎮區住家為主，與其他前鎮區個案居住地相近，且屬登革病毒第一型，依活動史與地緣關係初步研判可能於居住地周邊感染，推測與本次群聚感染相關。

針對目前群聚感染，自首例確診個案後，已擴大採檢1,172人，其中9人PCR陽性(均為已公布個案)、1,155人陰性，其餘檢驗中(8件)，另有5例為院所通報採檢確診(均為已公布個案)。

疾管署呼籲，近期國內各地仍有降雨機會，請民眾應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。