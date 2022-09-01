相邀市民朋友作伙來　南紡購物中心看職訓成果展

▲台南市勞工局將於9月3日上午辦理職訓成果展，邀請市民朋友共襄盛舉，一起到現場看展、找好物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為建構台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，提升勞工朋友職能，台南市勞工局每年開辦逾35班次訓練課程，2022年勞工局將於9月3日上午11時在南紡購物中心5樓夢想舞台辦理職訓成果展。

活動以「永續新時尚 職訓好生活」為主題，展出各類課程學習成果，活動會場呈現學員走秀，展出旗袍服飾設計及彩妝學習成果，另有學員作品義賣，邀請市民朋友共襄盛舉，一起到現場看展、找好物。

本次成果展各班以「發現府城新魅力」，區分「美食薈萃」、「友善農業」、「智慧科技」、「美容時尚」、「在地文創」等五大主題來呈現，包含動態表演及靜態作品展覽，共有群亞國際股份有限公司附設職業訓練中心、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、台南市美髮及美容美體業產業工會等逾10個單位參與。

勞工局王鑫基局長表示，藉由9月3日的職訓成果展，讓大家看到台南對人才培育的效益，當天將安排多名學員現場展演，包含「園藝植栽品雕塑」、「薑餅屋糖霜裝飾表演」以及「妝髮造型」等，相信大家看到這些學員們呈現的真功夫，一定會比出大拇指說讚!透過勞工局的職訓成果展舞台，讓學員增加實戰經驗，提升自信心，累積經驗為未來求職加分，也鼓勵市民朋友要把握機會，充實自己學技能，增進工作優勢。

本次「永續新時尚 職訓好生活」職訓成果展當天共逾10個攤位展現訓練成果，包含運用臺南在地農產品製成各樣美食佳餚及飲品、精油舒壓按摩、手機貼模及清潔保養、小型木工藝、文創手工藝品等，王鑫基說學員透過職訓習得一技之長，展現出創意及實力，同時也不忘回饋社會，當日學員展出作品進行義賣，所得並將捐贈給台南市「有情有疼心有故事ㄟ厝-職災、弱勢家庭房屋修繕計畫」運用，透過訓練的正向能量往外擴散，讓臺南成為有情、有疼心、溫暖的「希望家園」。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示9月3日職訓成果展內容豐富多元，活動時間從上午11點至下午2點在南紡購物中心5樓夢想舞台辦理，現場還有造型氣球教學、黏土手作DIY，歡迎市民朋友踴躍前往參加。勞工局職訓就服中心提醒活動當日民眾進入會場請配戴口罩罩並配合防疫相關措施，活動資訊可洽詢(06)6330820。