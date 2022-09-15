東門豬肉公主再開吉！他嗆「胸大無腦＋婊子賣肉」...這下慘了

▲豬肉公主遭質疑賣萊豬還被罵婊子，發言的網友遭起公訴。（資料照／翻攝自加藤軍台灣粉絲團 2.0、張采婕臉書）

記者劉昌松／台北報導

有東門「豬肉公主」之稱的肉販張采婕，因為遭網友起底，曾是立委林昶佐工作團隊成員，有民眾在張女的臉書粉專質疑張女賣「萊豬」，還在留言區嗆「證明了『胸大無腦！』」、「婊子」，台北地檢署查出留言的是劉姓男子，調查後依加重誹謗、公然侮辱等罪起訴劉男。

張采婕曾2019年短暫加入林昶佐團隊幾個月，2020年初離開，回到台北市東門市場跟家人一起販售豬肉，也曾因市場防疫問題，公開力挺林昶佐，而在2021年7月間，萊豬公投成為社會關注議題時，張以肉販身分接受媒體採訪，被眼尖民眾發現張過去的政治色彩並提出質疑。

2021年間，就曾有另名劉姓網友，因為在張女粉專PO文質疑張「妳賣的一定是萊豬」，被起訴加重誹謗、妨害信用罪，不過，台北地院審理後認為，張女對公共事務有影響力，應有較高忍受的義務，不能證明劉男友詆毀張女的真正惡意等理由，判決劉男無罪。

而這次被起訴的劉男，則是在2021年7月5日，在張女粉專貼文下方留言，「證明了『胸大無腦！』」並回復其他網友留言，質疑張女賣的是萊豬，自稱「爺常上檢察官的偵查庭，要到法院還遠著呢？」還不斷標註#婊子賣肉政府無情、#婊子愛錢無可誹議，#婊子賺錢無視道義，檢察官調查後，依加重誹謗、公然侮辱、妨害信用罪起訴劉男。