　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

東門豬肉公主再開吉！他嗆「胸大無腦＋婊子賣肉」...這下慘了

性感「豬肉豬主」張采婕網路爆紅。（圖／翻攝自加藤軍台灣粉絲團 2.0、張采婕臉書）

▲豬肉公主遭質疑賣萊豬還被罵婊子，發言的網友遭起公訴。（資料照／翻攝自加藤軍台灣粉絲團 2.0、張采婕臉書）

記者劉昌松／台北報導

有東門「豬肉公主」之稱的肉販張采婕，因為遭網友起底，曾是立委林昶佐工作團隊成員，有民眾在張女的臉書粉專質疑張女賣「萊豬」，還在留言區嗆「證明了『胸大無腦！』」、「婊子」，台北地檢署查出留言的是劉姓男子，調查後依加重誹謗、公然侮辱等罪起訴劉男。

張采婕曾2019年短暫加入林昶佐團隊幾個月，2020年初離開，回到台北市東門市場跟家人一起販售豬肉，也曾因市場防疫問題，公開力挺林昶佐，而在2021年7月間，萊豬公投成為社會關注議題時，張以肉販身分接受媒體採訪，被眼尖民眾發現張過去的政治色彩並提出質疑。

2021年間，就曾有另名劉姓網友，因為在張女粉專PO文質疑張「妳賣的一定是萊豬」，被起訴加重誹謗、妨害信用罪，不過，台北地院審理後認為，張女對公共事務有影響力，應有較高忍受的義務，不能證明劉男友詆毀張女的真正惡意等理由，判決劉男無罪。

而這次被起訴的劉男，則是在2021年7月5日，在張女粉專貼文下方留言，「證明了『胸大無腦！』」並回復其他網友留言，質疑張女賣的是萊豬，自稱「爺常上檢察官的偵查庭，要到法院還遠著呢？」還不斷標註#婊子賣肉政府無情、#婊子愛錢無可誹議，#婊子賺錢無視道義，檢察官調查後，依加重誹謗、公然侮辱、妨害信用罪起訴劉男。

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
iPhone 14開賣倒數！　各大電信優惠一次看
梅根氣瘋了！亞契不會獲封殿下　查爾斯三世僅授王子身份
快訊／民眾不適送醫急救！　賴清德追上救護車
快訊／22歲高職生租屋處失去心跳！　警消破門搶救
營養午餐「班班吃石斑」來了！　最快月底上路
闖空門性侵8女逃22年！女星外傭也遭欺辱　孤狼淫賊慘了
封殺！　英女王國葬「又增3國」被列黑名單
果粉昨晚就排隊了！　搶iPhone 14「現場照曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

痛毆後叫他買酒！南投男生前負傷摔倒畫面曝　店家扶起勸：別喝了

女貼文想「單純見面」　警上門照片本人差9歲...搜出保險套+KY

美國海關攔截制式手槍+消音器…買家是台灣調查官！超慘下場曝

YouBike狼8天隨機襲胸摸臀16女　北市警罕見填一張表求法官羈押

不滿醉兄大鬧靈堂　親弟聯手堂弟殺了他！高院因這理由再輕判

偷太多了！贓車用完就丟　花蓮通緝犯遭逮…哪裡偷的都忘了

東門豬肉公主再開吉！他嗆「胸大無腦＋婊子賣肉」...這下慘了

快訊／南投男遭毆頭10分鐘亡　主媒「找嘸人籌錢交保」遭羈押

女客拿手機猛拍她...超商正妹店員嚇壞急報警　結局超展開

快訊／高雄高職生租屋處失去心跳　警消破門緊急送醫搶救

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

痛毆後叫他買酒！南投男生前負傷摔倒畫面曝　店家扶起勸：別喝了

女貼文想「單純見面」　警上門照片本人差9歲...搜出保險套+KY

美國海關攔截制式手槍+消音器…買家是台灣調查官！超慘下場曝

YouBike狼8天隨機襲胸摸臀16女　北市警罕見填一張表求法官羈押

不滿醉兄大鬧靈堂　親弟聯手堂弟殺了他！高院因這理由再輕判

偷太多了！贓車用完就丟　花蓮通緝犯遭逮…哪裡偷的都忘了

東門豬肉公主再開吉！他嗆「胸大無腦＋婊子賣肉」...這下慘了

快訊／南投男遭毆頭10分鐘亡　主媒「找嘸人籌錢交保」遭羈押

女客拿手機猛拍她...超商正妹店員嚇壞急報警　結局超展開

快訊／高雄高職生租屋處失去心跳　警消破門緊急送醫搶救

柯文哲用「醫生開藥」比喻台灣政策法　執行不恰當「反而會有害」

美參院外委會通過「台灣政策法案」　外交部：盼本屆完成立法

陳時中網路聲量政壇第一！　負面新聞竟佔42％

痛毆後叫他買酒！南投男生前負傷摔倒畫面曝　店家扶起勸：別喝了

恩爸收國賠公文飆罵新北市府「胡說八道」　侯友宜：理解家屬心情

北中南豪宅聚落近1年房價PK　高雄美術館年漲26%奪冠

許維恩「脫到剩內衣」照鏡被拍火辣畫面！王家梁站後面盯著看羞爆

女貼文想「單純見面」　警上門照片本人差9歲...搜出保險套+KY

換公司年薪成長「85萬→175萬」！妻不屑喊2句　工程師心寒

萌弟討親親！比特犬「甜蜜喇舌」閃瞎媽　網讚：只有不會教的主人

女星「床邊男友視角」邪惡曝光　只穿內衣...頂雪乳翹臀辣爆

社會熱門新聞

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

68歲男摩鐵「連結18歲妹」！馬上風送醫不治

重機騎士遭夾擊亡！　他「公布前後鏡頭」曝真相

交通迷騎重機被輾死　摯友痛心發聲

即／高雄「船舶出入港區」驚見全裸女浮屍！

男遭毆頭10分鐘亡　虛弱送醫畫面曝

「野外露出」攻進牛稠子車站　2對男女愛現這下慘了

把錢看太重　冠軍青年自曝逃出KK園區

台中民宅爆炸　竟是因「電土催熟」水果

21歲妹慘遭拘禁「2男輪流性侵」　開價40萬賣泰國

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理

快訊／貢寮衝浪客失蹤　海巡凌晨尋獲遺體

即／高雄高職生租屋處失去心跳　警消破門搶救中

嘉義翁蒜頭大橋騎腳踏車遭追撞　送醫不治

更多熱門

相關新聞

「蘇大媽」諷員警有體臭　二審仍判半年

「蘇大媽」諷員警有體臭　二審仍判半年

台南檢舉聞人蘇寶蘭，2020和2021年因侮辱警員身材胖和體臭等案，遭警依妨害公務、公然侮辱罪移送法辦，台南地院判決合併執行6個月徒刑，可以易科罰金，經上訴二審，台南高分院13日上午9時30分宣判，駁回上訴維持6個月徒刑。

便當加醬要多收錢！她怒告老闆下場慘

便當加醬要多收錢！她怒告老闆下場慘

貓雙手併攏裝無辜　公主顏值電翻網

貓雙手併攏裝無辜　公主顏值電翻網

肉類脂肪圖鑑一次看！營養師揭牛豬「最肥部位」

肉類脂肪圖鑑一次看！營養師揭牛豬「最肥部位」

強運哥「全聯買到4樣神物」　店員結帳笑出來！網讚爆

強運哥「全聯買到4樣神物」　店員結帳笑出來！網讚爆

關鍵字：

豬肉公主張采婕公然侮辱妨害信用婊子萊豬

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

26歲男星消失8年在跑外送

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

蔡阿嘎搶先「開箱iPhone 14」網嗨翻！

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

南瑪都颱風可能「下墜球」近台　最新風場預報資料曝光

世衛：COVID-19全球疫情大流行有望結束

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

iPhone 14 Pro系列開箱！Joeman曝唯一缺點

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面