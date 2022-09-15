慶生飲酒吸笑氣　女事後驚覺被10人「趁機連結」...這些人下場慘

▲女子到酒吧辦慶生趴，接著續攤吸笑氣，結果遭3人趁機性侵。（圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名年輕女子前年到朋友工作的酒吧舉辦慶生趴，眾人喝得不過癮，等店歇後，又轉戰友人家中吸笑氣，女子事後聽說自已在續攤時和至少10名男子發生關係，報警驗傷提告。台北地檢署調查，事發前半小時，朱男持手機拍下女子的畫面，已經是意識不清，說話語無倫次，認定確有三名男子和女子發生關係，因此依趁機性交罪起訴朱男和彭男，另名少年由少年法庭審理。

被害人因為認識在酒吧工作的朱男，2019年2月找朋友一起到店裡，幫自己辦慶生趴，眾人狂歡到凌晨，被害人問朱男有沒有笑氣，朱男表示不方便在店內使用，因此將店裡收拾乾淨後，帶著一群人回到自己住處。

被害人事後聽朋友描述，自己當晚和大約十人左右發生性行為，憤而驗傷採集DNA提告，朱男和彭男都坦承發生性行為，但辯稱被害人意識清楚，都是兩情相願，檢察官2度調查時，看到監視畫面，被害人離開酒吧時的確意識清楚，認為2男罪嫌不足。

但高檢署第3次發回續查後，檢察官勘驗朱男在事發前1小時到半小時左右拍的手機影片，發現被害人可能是酒醉加上笑氣作用，講話語無倫次，已經讓人聽不懂了，認定朱男和彭男是被害人意識不清時性侵得逞，另名涉案未成年男子則在案發時就移送少年法庭審理。