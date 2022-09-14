亂倫性侵13歲外甥女！她「痛到拒絕和解」　禽獸表舅下場出爐

▲桃園37歲男到遠房表兄家喝酒，性侵就讀國中的外甥女，遭法院判刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者翁子皓／桃園報導

桃園37歲阿虎（化名）到遠房表兄家串門飲酒，當日凌晨見到13歲就讀國中的表外甥女準備就寢，竟然偷偷跟進外甥女臥室，無視對方掙扎推阻反抗，對她性侵得逞。桃園地院近日審結，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處阿虎有期徒刑3年4個月。

判決書指出，阿虎的母親是受害少女曾祖父的養女，阿虎與遠房表兄常有往來，與就讀國中的少女是遠房表舅甥。阿虎在2021年8月6日下午到表兄家作客喝酒，到了凌晨時他看見少女正要就寢竟起邪念，跟隨少女進入臥室中，無視對方掙扎反抗，強行觸摸少女胸部，並強拉少女性交得逞。

少女當時非常害怕，想不到與父親交好的表舅，竟會做出此等禽獸行為，等到阿虎離去後，她鼓起勇氣打電話聯繫姑媽，哭訴案發經過，在姑媽陪同下，一早就到醫院驗傷、採集檢體隨後報警。阿虎到案坦性侵少女，因罪證確鑿，被依法起訴。

阿虎向法官表示，自稱對少女是「從小看到大的關係」。少女無辜遭受親近的長輩性侵，身心備受煎熬，不願輕易原諒阿虎，也拒絕和解。

法官認定，阿虎與少女的父親交情熱絡，且雙方還有親戚關係，但竟對從小看到大的少女性侵，嚴重影響對方心理健康，也未能與少女達成和解，彌補對她造成的精神損害，因此依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處阿虎有期徒刑3年4個月。



