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南瑪都颱風可能「下墜球」近台　最新風場預報資料曝光

記者葉國吏／綜合報導　

今天全台各地多雲到晴，花、東、高雄局部地區可能會出現36度以上高溫。至於民眾關心的「三颱共舞」情況，梅花颱風在14日晚間已經在浙江登陸；中度颱風「莫柏」對台灣沒有影響；值得關心的是輕度颱風「南瑪都」，目前路徑預測是向西朝日本南方海面前進，不過不排除會以下墜球方式接近台灣。

▲▼颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲三颱共舞颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

根據氣象局資料指出，今(15日)天氣水氣較少，各地大多為多雲到晴，最低溫為23-25度，最高溫為32-34度，感受溫暖舒適，各地都可以見到陽光，不過花、東地區及高雄局部可能會出現36度以上，各地中午前後紫外線也偏強，外出請做好防曬並多補充水分；而午後在東半部地區及各山區有局部雷陣雨，不過降雨範圍較小、也較短暫。

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第１２號中度颱風「梅花」14日晚上８時位於台北北方550公里的海面上，晚間已登陸浙江寧波市，向北北西往上海市方向進行；第13號中度颱風「莫柏」14日晚上8時中心位於臺北東北東方4010公里之海面上，向北北東進行，對臺灣天氣沒有影響；第14號輕度颱風「南瑪都」，14日晚上8時中心位於臺北東方1930公里之海面上，未來向西朝日本南方海面前進，短期內對台灣沒有直接影響。

▲▼風場預報圖。（圖／中央氣象局）

▲▼南瑪都颱風風場預報圖。（圖／中央氣象局）

▲▼風場預報圖。（圖／中央氣象局）

不過根據氣象局風場預報資料可以看到，南瑪都颱風在下週一、二（19日、20日）抵達日本南方海面後就像南方回轉朝台灣方向靠近，不過強度也明顯減弱，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就曾發文指出，南瑪都「靠近台灣的機率上升中」，路徑還會持續修正。

▼「南瑪都」路徑變化不確定性大。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

 

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