《廣達游於藝》「光影巴洛克」校園巡迴展　巡迴南市16校

▲台南市教育局與廣達文教基金會再度攜手合作，推出「光影巴洛克」校園巡迴展，14日在北門區三寮灣東隆宮廟埕揭幕，歡欣啟動為期1的校園藝術巡迴展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

邁入第9年的《廣達游於藝》校園巡迴展深受好評，台南市教育局與廣達文教基金會再度合作，推出「光影巴洛克」校園巡迴展，14日在北門區三寮灣東隆宮廟埕，由教育局王崑源副局長、廣達文教基金會徐繪珈執行長及16所同盟學校校長共同揭幕，歡欣啟動為期1年的校園藝術巡迴展出。

此次巡迴展開幕記者會由首站學校「三慈國小」擔任啟動巡迴展及開展記者會學校，開幕場地選在由榮獲「國家傳薪獎」的大木匠師王錦木老先生所設計的三寮灣東隆宮舉辦，傳統建築展現臺南在地藝術文化，結合光影主題，讓中西藝術、文化迸出火花，別具巧思。

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市長黃偉哲表示，《廣達游於藝》是近年產官學合作推動校園藝術教育最成功的計畫之一，展覽主題作品都是廣達文教基金會與國內外博物館合作，將古今中外的藝術展品帶入校園，不分市區或偏鄉，學生都能體驗感受到豐厚的藝術文化巡禮。

教育局表示，今年主題是「光影巴洛克」，展出17世紀巴洛克時期著名藝術家作品，包括劇場之光：卡拉瓦喬（Caravaggio），將人物帶入畫中，生動描繪宗教故事，其代表作品為「聖馬太尋難」及「聖馬太蒙召」；神妙之光：林布蘭（Rembrandt），最與眾不同的作品《夜巡》，用光影創造層次，而成為阿姆斯特丹初期作品中巴洛克風格的代表；燭火微光：拉圖爾（La Tour）擅長使用燭火的微光映照在畫中人物高度反白的臉上，著名作品如《占卜者》；靜謐之光：維梅爾（Vermeer），光線在作品中呈現溫暖舒服的色調，《在窗前讀信的少女》是他風格獨具的成熟作品；天才聖光：貝尼尼（Bernini），在當代被譽為「又一個米開朗基羅橫空出世」，最有名的作品為《阿波羅與黛芙妮》。透過展覽讓學生在日常生活中觀察光影應用，藉此了解17世紀獨特的社會氛圍及藝術風潮，拓展文化世界觀、培養多元鑑賞能力。

教育局表示，《廣達游於藝》校園巡迴展自111年8月30日至112年6月30日止，在16所學校巡迴展出33幅作品，巡迴學校包括三慈、文元、立人、公園、裕文、億載、南科實中國小部、長安、關廟、安慶、開元等11所小學及成功、安順、西港國中及興國、光華高中等5所國高中。展覽期間，將由各校藝術小尖兵擔任導覽工作，邀請鄰近學校師生和社區人士前來欣賞光影巴洛克展及學生成果，透過各盟校小尖兵深入淺出的解說，讓美感教育能夠普及到日常生活中。

擔任盟主學校的開元國小李添旺校長表示，期待各盟校能透過巴洛克時期藝術作品中光影的表現和應用將審美精神深入課程，進行跨域美感教育，落實藝術生活化。