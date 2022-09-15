民進黨大咖助拳無效？　侯友宜選情穩、林佳龍恐「空陸戰乏力」

▲林佳龍（左）挑戰尋求連任的侯友宜（右）。（合成圖／民進黨提供、記者林敬旻攝）

2022年底九合一大選在即，六都市長選戰，台北市、桃園市都呈現三腳督的態勢。為此，《ETtoday東森新媒體》就藍、綠、白等各對戰組合，進行深度訪問，將連續6天，依序由北至南，刊登六都的第一手採訪分析，今日則推出民進黨新北市長參選人林佳龍與現任市長侯友宜的對決戲碼。



記者呂晏慈、崔至雲／新北報導

九合一大選剩下70多天，民進黨新北市長參選人林佳龍挑戰尋求連任的新北市長侯友宜，正副總統蔡英文、賴清德全力拉抬，行政院長游錫堃暗中出手固樁，近期更要求說明鄭南榕事件真相，鞏固深綠基本盤；然而，一名侯陣營人士分析，林原本擁有全國知名度的優勢，卻因不斷失言失分，選戰後期恐怕不僅空戰沒戰力，陸戰也乏力。

據指出，侯友宜擁有橫跨藍綠的超高支持度，就連不少民進黨支持者，過去也把票投給侯友宜，因此被視為國民黨超強母雞，政治能量強到可望問鼎2024總統大位；而林佳龍在爭取參選台北市長失利後，轉場至新北，近月整合黨內派系有成、勤跑組織行程，在空戰方面也猛轟侯友宜市政成績、新北升格後發展停滯，還拋出鄭南榕事件議題，砲火猛烈。

一名綠營人士分析，林佳龍順利整合地方各派系，跑行程反應不錯，且他在交通部長任內，為新北市爭取了很多重要建設，例如不少新北市民都對前瞻基礎建設計畫頗有感，對林佳龍有印象，可成為他一大助力。此外，先前全力勸進林佳龍轉戰新北的蔡英文每週訪問新北，為林站台拉抬選情，賴清德輔選首場行程也選在新北，加上參選過新北市長的游錫堃暗中出手固樁，民進黨重視新北的程度不言而喻。

然而，林佳龍拚戰新北市長究竟有沒有勝選機會？國民黨內高層直言，新北這次選情相對穩定，侯友宜這4年的政積，里長、議員都有目共睹，甚至不少綠營議員對侯友宜也有諸多肯定；至於新北國民黨籍議員，他也認為，藍軍議員過半應該沒有問題，目前也順利達到小雞跟著母雞走的方向。

對於林佳龍，該名高層從旁觀察指，建議林要多做功課，多提一些新北的願景，不要讓新北鄉親覺得新北是他的備胎，甚至是跳往內閣之路的跳板。

侯陣營內部人士也說，林佳龍原本憑藉全國知名度、首都市長規格，加上有正國會的派系支持，以為可以用簡單的「陸空戰」兩面夾擊侯友宜。殊不知，林自己不斷失言，多次把新北講成台北，把自己形塑成「無心新北」的形象。

該人士諷刺說，林佳龍至今提出的政策其實都不能算是政見，遑論還有「三個饅頭中毒說」、「台北政見複製貼上說」，爭議話題始終不斷，在空戰方面失利，而在需要倚賴議員的組織戰方面，林佳龍至今都以室內行程為主，人數不會超過4、500人，每天的公開行程也只有1、2個，陸戰顯然也很乏力，無法帶動支持民眾的激情。

該人士預判，新北市長選戰接下來應該會朝極端化發展，走向意識型態的方向，推估林佳龍陣營會激化對立、販售「芒果乾」，藉此鞏固最深綠的基本盤，這也代表他在政策、輿論、織都達不到預期的效果後，只能用最少的成本，希望能博取最多效益的方法來嘗試。