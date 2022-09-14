iPhone 14 Pro系列開箱！續航力「鬼神等級」　Joeman曝唯一缺點

▲Joeman開箱iPhone 14 Pro系列。（圖／Joeman授權提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

蘋果最新款手機iPhone 14 Pro系列將於16日開賣，YouTuber Joeman率先做出iPhone 14 Pro& Pro Max的超詳細開箱影片。Joeman表示，iPhone 14 Pro系列雖然有擠牙膏的感覺，但續航力跟穩定度都屬於「鬼神等級」，若想要一隻無敵iPhone，那依舊建議直上iPhone 14 Pro & Pro Max，這次唯一的缺點就是「售價」而已。

Joeman於14日上傳最新的影片「iPhone 14 Pro & Pro Max詳細開箱！效能依舊無敵」；他表示，iPhone 14 Pro系列最大的特色，在於充滿了科技感的動態島出現。這改變了使用者的習慣，但設置的位置相較於螢幕瀏海來說，在使用時會覺得更顯眼，相信使用時間久了後就會習慣，且該設計會沿用好幾代。

▲Joeman認為14 Pro系列唯一的缺點就是貴了一點。（圖／Joeman授權提供）



拍照部分，蘋果這次將1200萬畫素的鏡頭更改為4800萬畫素的四合一，很明顯整體成像的細節跟銳度都有改善，低光源環境下的光像引擎表現優秀、夜景暗部的細節到位。

Joeman實測，iPhone 14 Pro系列可直出4K Prores跟4K電影模式的影片，對於影像創作者來說，14 Pro系列可以勝任許多場景的拍攝；此外，效能及續航力部分，A16晶片無疑是鬼神等級，唯一的缺點就是受到匯率關係影響，台灣售價上漲約2000元，導致最便宜也要3萬4900元。

Joeman表示，他很喜歡新款的深紫色，拿到手機後立刻用最快的時間進行測試跟拍攝，結論是若想要有新手機、無敵的感覺，依舊建議直上iPhone 14 Pro或Pro Max。

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