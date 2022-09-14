老實男付完80萬聘金遭封鎖！她拒還錢怒嗆：給我弟買BMW了

▲華人傳統中有收取聘金的習慣，沒想到小偉給了張女一家聘金，卻遭到封鎖。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

河南商丘26歲的小偉（化名）先前透過媒人，認識了張姓女子，2人去年3月初訂婚，他也到張女家中給予17.9萬元（人民幣，下同，約新台幣80萬元）的聘金，沒想到對方竟然反悔，還嗆聲「錢拿來給弟弟買車了」，拒絕退款，氣得小偉一狀告上法院。河南省睢縣法院審理後，判張女應歸還12萬元（約新台幣53萬元）。

綜合陸媒報導，小偉因為到了適婚年齡，去年2月底透過媒人，與張瑩認識，雙方相處了幾天，3月初決定訂婚，小偉也到了張家，支付17.9萬元（約新台幣80萬元）的聘金。沒想到，錢才剛給出去，張女一家立刻反悔，還將小偉封鎖，讓小偉找不到人。

小偉發現遭到封鎖，於是到張家想討回聘金，沒想到張瑩當即拒絕，還說「錢已經給弟弟買了一輛寶馬（BMW）」，所以沒有錢還，氣得小偉一狀告上法院，要求退還聘金。

▲小偉給了聘金，卻遭到封鎖。（圖／翻攝《網易新聞》）



對此，河南省睢縣法院審理後認為，小偉與張瑩按照風俗習慣訂婚，但2人至今都沒辦理結婚登記手續，應適當退還聘金，因此判張瑩、張母要退還12萬元（約新台幣53萬元），其餘訴訟請求則予以駁回。

不過，儘管法院判決已經出爐，張家仍舊不打算還錢，小偉無奈之下，只能在車上掛起橫幅，跑到女方住的村子巡街、錄影大喊「還錢」，同時向法院申請強制執行。

小偉十分無奈，他16歲開始外出賺錢，至今已經快要10年，沒想到為了這件事情，工作也耽誤了，現在只想盡快把自己的東西拿回來，之後還要繼續賺錢。至於婚姻大事該如何是好，小偉則有點心灰意冷，往後一定要擦亮眼，其實則是相信緣分。

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