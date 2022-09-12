準公婆逼婚前懷孕　「能生」才考慮婚事！妹子患1病求救：怎麼辦

▲男友父母希望原PO先懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

結婚不只是兩個人的事情，還需要兩家人的磨合才能決定婚後生活是否快樂。一名女網友表示，男友父母希望她可以先懷孕，之後再來討論婚事，但她的身體很難懷孕，加上也不想要生小孩，不知道該怎麼解決。PO文曝光後，網友紛紛勸「快逃吧！」

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，最近男友父母提到，希望她嫁進門之前先懷孕，確認過她的生育能力，再決定是否要答應這門婚事。她表示自己很愛男友，不過因為患有多囊性卵巢症候群，懷孕機率比較低，也不想要有小孩，不知道要怎麼解決這個問題，「請問我該怎麼辦？」

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▲原PO表示不想要小孩。（示意圖／記者劉維榛攝）

不少人看到後紛紛表示，「分手，找一個更適合妳的，不要浪費時間了」、「千萬不要為了孩子做傻事」、「千萬別傻了，等妳懷孕，他家就一毛錢也不用花了！不要自貶身價」、「快分手，妳要是懷孕就萬劫不復了，妳覺得他爸媽真的會對妳好嗎」、「有這種未來公婆，我一律建議分手！太自私！把別人的女兒當什麼了」、「是把你當代孕工具嗎？快逃吧，這種公婆很可怕」。

也有人勸，生小孩的問題一定要在婚前討論好，「如果你不想有小孩，明確告訴男朋友及他的家人吧，合不來就不要互相耽誤青春。每個家庭有各自考量，早點說清楚比較好，不然以後又會發文問該不該離婚」。本站曾報導《媳婦結婚6年「肚皮沒動靜」！婆婆一聽真相氣炸：給我離婚》，一名人妻先前罹患卵巢癌，導致生育功能受影響，但婚前沒有告訴婆家人，直到婚後6年才說出真相，結果婆婆相當生氣，不停要求他們離婚，讓她相當難過。