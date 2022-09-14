總統府新增2名確診案例　近期與蔡英文、賴清德皆無接觸史

資深媒體人黃揚明14日指出，鴻海創辦人郭台銘為採購BNT疫苗，簽署2024不參選總統切結書，「要一個捐疫苗的商人簽切結不准選總統，這叫泯滅人性！」，對此，總統府回應，並未聽聞此事，也對傳聞感到訝異，而作家苦苓則提出4點分析，他表示，就算真的有傻X逼郭台銘簽切結書，2024郭如果真的出來選總統，「難道你要拿出來逼他不能選嗎？這個切結書是有任何法律效力？」