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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府新增2名確診案例　近期與蔡英文、賴清德皆無接觸史

▲▼張惇涵。（圖／翻攝自ETtoday直播）

▲總統府發言人張惇涵。（圖／翻攝自ETtoday直播）

記者詹宜庭／台北報導

總統府14日新增2名確診案例，包括1名總統府員工及1名總統警衛室勤員，兩起案例皆與總統蔡英文、副總統賴清德及總統府、國安會等官員皆無接觸史。

總統府發言人張惇涵晚間表示，總統府新增2名確診案例，包括1名總統府員工及1名總統警衛室勤員，該勤員無匡列同寢室密切接觸者，上述案例近期與蔡英文、賴清德及總統府、國安會等官員皆無接觸史，總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實防疫工作。

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總統府張惇涵確診

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