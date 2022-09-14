恐怖公司「廁所裝監視器」！拉屎全拍下…2人蹲馬桶玩手機遭開除

▲中航鋰電（廈門）科技有限公司在廁所裝監視器，拍下員工如廁的畫面。（合成圖／免費圖庫Pixabay、翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

無論是上班還是休息時間，人總是需要上廁所。不過，大陸中航鋰電（廈門）科技有限公司卻在廁所安裝監視器，還透過監視器畫面，監視員工在廁所內的一舉一動，甚至有2人如廁時玩手機、抽菸而遭到開除，上廁所的畫面還被公司公布，離奇的事件在網路上引起熱烈討論。

綜合陸媒報導，近日有3張照片在大陸社交媒體微博上流傳，有3名男子上廁所的畫面被曝光，旁邊還附上公司懲處，其中有2人遭到開除，另一人則是被記了大過、當月績效清零。

離奇的事件在網路上引起討論，不少網友留言回應，「領導有這個癖好」、「這個可以報警了吧」、「有這種變態當領導，何愁不賠錢」、「把人當成動物對待，沒有絲毫的尊重和人性，整個社會唯利是圖，猶如動物世界一般」、「天哪！隱私呢？如果不小心被拍到了，怎麼處理？」

▼有3人上廁所的畫面被公開，其中2人還遭到開除。（圖／翻攝微博）



對此，中航鋰電（廈門）科技有限公司的相關人員回應，監視器是今年才安裝的，目的是為了控管員工在廁所內抽菸的狀況。對此，廈門翔安區勞動保障監察大隊接獲通報，已經實地介入、進行調查。

據了解，中航鋰電（廈門）科技有限公司今年5月更名為「中創新航新能源（廈門）有限公司」，經營範圍包含電池製造、銷售，新能源汽車，目前仍有20多件訴訟正在審理當中，而其中有超過半數是因為勞動爭議、勞動合約糾紛衍生的訴訟。

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