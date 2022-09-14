　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

恐怖公司「廁所裝監視器」！拉屎全拍下…2人蹲馬桶玩手機遭開除

▲▼廁所裝監視器。（圖／翻攝微博）

▲中航鋰電（廈門）科技有限公司在廁所裝監視器，拍下員工如廁的畫面。（合成圖／免費圖庫Pixabay、翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

無論是上班還是休息時間，人總是需要上廁所。不過，大陸中航鋰電（廈門）科技有限公司卻在廁所安裝監視器，還透過監視器畫面，監視員工在廁所內的一舉一動，甚至有2人如廁時玩手機、抽菸而遭到開除，上廁所的畫面還被公司公布，離奇的事件在網路上引起熱烈討論。

綜合陸媒報導，近日有3張照片在大陸社交媒體微博上流傳，有3名男子上廁所的畫面被曝光，旁邊還附上公司懲處，其中有2人遭到開除，另一人則是被記了大過、當月績效清零。

離奇的事件在網路上引起討論，不少網友留言回應，「領導有這個癖好」、「這個可以報警了吧」、「有這種變態當領導，何愁不賠錢」、「把人當成動物對待，沒有絲毫的尊重和人性，整個社會唯利是圖，猶如動物世界一般」、「天哪！隱私呢？如果不小心被拍到了，怎麼處理？」

▼有3人上廁所的畫面被公開，其中2人還遭到開除。（圖／翻攝微博）

▲▼廁所裝監視器。（圖／翻攝微博）

對此，中航鋰電（廈門）科技有限公司的相關人員回應，監視器是今年才安裝的，目的是為了控管員工在廁所內抽菸的狀況。對此，廈門翔安區勞動保障監察大隊接獲通報，已經實地介入、進行調查。

據了解，中航鋰電（廈門）科技有限公司今年5月更名為「中創新航新能源（廈門）有限公司」，經營範圍包含電池製造、銷售，新能源汽車，目前仍有20多件訴訟正在審理當中，而其中有超過半數是因為勞動爭議、勞動合約糾紛衍生的訴訟。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
盤子才逛夜市！他怨「3樣小吃扯噴500元」　人潮狂湧1處：屌
罕見3颱共舞「南瑪都四世」史上2次登陸台灣！　詭彎閃過撲日韓
王大陸「約會大馬女神」被捕獲！　0偽裝網友偶遇驚呆
沒遺傳基因！28歲女罹乳癌　自曝「6大壞習慣」醫一聽搖頭了
劉引商罹淋巴癌化療6次「差點回不來」　醫勸治療才撿回一命
重機騎士新生高架車禍亡！曾是「30萬追蹤天氣粉專」小編
快訊／資深演員劉引商病逝！享壽85歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

恐怖公司「廁所裝監視器」！拉屎全拍下…2人蹲馬桶玩手機遭開除

男明星嫖娼很常見？　名作家2點分析：答案和你想的不一樣

和老公吵架！她怒把狗推下4樓「吐血躺地1小時」　網心碎：多絕望

一瓶汽水有232種配料！大陸網友吐槽：元素週期表都沒它齊全

習近平抵達哈薩克　出發前發署名文章「共建一帶一路」

解放軍長江演練架橋渡江　20分鐘完成1公里鋼鐵浮橋可承重60噸

上海月湖公園日本風格雕塑引關注　網友加碼：像極了紙紮人

地震獲救後台青轉做義工　國台辦：謝謝這麼美的人留下幫大家

張翰新劇「摳內衣、抓胸」引2.4負評潮　再遭陸官媒點名：俗套！

陸網熱議人大代表「全面消滅蚊子建議」　支持反對兩派輿論戰翻

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

外送男跟店員玩躲貓貓 柱子擋住視線完美隱蔽

恐怖公司「廁所裝監視器」！拉屎全拍下…2人蹲馬桶玩手機遭開除

男明星嫖娼很常見？　名作家2點分析：答案和你想的不一樣

和老公吵架！她怒把狗推下4樓「吐血躺地1小時」　網心碎：多絕望

一瓶汽水有232種配料！大陸網友吐槽：元素週期表都沒它齊全

習近平抵達哈薩克　出發前發署名文章「共建一帶一路」

解放軍長江演練架橋渡江　20分鐘完成1公里鋼鐵浮橋可承重60噸

上海月湖公園日本風格雕塑引關注　網友加碼：像極了紙紮人

地震獲救後台青轉做義工　國台辦：謝謝這麼美的人留下幫大家

張翰新劇「摳內衣、抓胸」引2.4負評潮　再遭陸官媒點名：俗套！

陸網熱議人大代表「全面消滅蚊子建議」　支持反對兩派輿論戰翻

研究曝：一天刷牙3次「可降糖尿病風險」！掉1顆牙罹患率高16%

北市選戰膠著！蔣萬安、黃珊珊齊攻　陳時中2優勢不怕淪箭靶

前一姊黃怡樺五局大戰險勝亞青金牌　闖進WTT阿拉木圖會內賽

罕見3颱共舞「南瑪都四世」史上2次登陸台灣！　詭彎閃過撲日韓

張若妤IG停更半個月　確診「咳到微血管破裂」…嗅、味覺未恢復

總統府新增2名確診案例　近期與蔡英文、賴清德皆無接觸史

民調差20％免驚？　民進黨高層樂觀：台北市和「這幾縣市」有信心

異位性皮膚炎成富貴病？　調查驚曝：2成病友年花10萬元「抗癢」

澎湖再報喜！望安綠蠵龜棲地保護區迎新生　第8窩計存活127隻

再待一晚就回家…法官魂斷池有山　救難員徹夜陪伴等直升機

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

大陸熱門新聞

屁孫活生生把阿嬤勒到窒息　拍攝者不救還冷笑

砸27億元！23歲正妹「買下」上市公司

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

情侶床上戰至窗邊全被路人看光光 陸網瘋傳1分鐘啪啪啪恩愛片

陸店家秀iPhone 14零售版「到貨堆疊照」 偷開機一台要罰88萬

台灣朱銘作品被控親日　陸網反遭打臉

台灣政策法案」若通過將衝擊台海　國台辦回應

張翰新劇摳內衣　被官媒點名俗套

抱孫叫不出媽名字！護士狠瞪家屬開嗆

胡錫進呼籲俄烏戰爭「中國中立立場」

恐怖公司廁所裝監視器！2人拉屎玩手機被開除

中人壽原董座位被捕　涉受賄、隱瞞存款

「中國6最多」手機號開價6100萬

陸網熱議人大代表「全面消滅蚊子建議」 支持反對兩派輿論戰翻

更多熱門

相關新聞

20萬元監視器被拉下！東部「猴死囝仔」大玩自拍

20萬元監視器被拉下！東部「猴死囝仔」大玩自拍

觀光局東海岸風景區管理處在東海岸架設要價20萬元的即時影像系統，多為觀察東海岸美景、海浪變化等所用。沒想到，近日一群台灣獼猴經過，竟直接將鏡頭往下拍攝其他猴子，讓網友看到笑出來說，「牠想自拍」。

營造董A讀EMBA偷吃女老師　擁吻達1分鐘慘了

營造董A讀EMBA偷吃女老師　擁吻達1分鐘慘了

小橘貓砂盆當窩　狂用角落饋頭

小橘貓砂盆當窩　狂用角落饋頭

如廁聽見詭聲響！抬頭見偷窺狂超毛

如廁聽見詭聲響！抬頭見偷窺狂超毛

即／彰化鄉長候選人家遭槍擊　堂弟幹的

即／彰化鄉長候選人家遭槍擊　堂弟幹的

關鍵字：

廁所監視器大便馬桶

讀者迴響

熱門新聞

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

直擊温昇豪深夜進女星家「靠他肩上黏緊緊」

新台幣重貶「1族群全嗨了」　網喊舒服

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

法官下切探路墜谷亡！　跑山獸曝「1關鍵錯誤」奪命

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

68歲男摩鐵「連結18歲妹」！馬上風送醫不治

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「被牠活活打死」

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

iOS 16用不慣「通知變底下一坨」回不去了！她崩潰

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

王瞳手戴婚戒「裝艾成骨灰」！原訂大馬婚禮一個人啟程

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面