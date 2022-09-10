快訊／無關選舉！彰化鄉長候選人家遭槍擊　竟是親戚幹的

▲彰化溪州鄉長候選人家中傳槍響 。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣溪州鄉長參選人楊金源家中傳出槍響，1名年約40歲的機車騎士，朝其姪子停放在三合院的座車開了7槍，警方稍早將開槍歹徒逮捕到案，目前正在做筆錄，據初步了解，是家族內堂兄弟因長期不睦爆發恩怨。

▲彰化溪州鄉長候選人家中傳槍響 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方調閱楊家監視器影片後，楊金源發現是一名熟悉的40歲男子所為，大約是在今天上午5點多開槍，為何會來家裡開槍，他也感到莫名其妙。

警方獲報到場採證，發現有多顆BB彈，同時取走家中的監視器，很快鎖定行凶的男子也是楊金源的姪子，被害人是堂哥，開槍的人是堂弟，初步調查，是堂兄弟間長期不睦才會引發開槍。據了解，家住附近的楊姓男子因與楊金源的侄子長年不和，上午見對方的車就停在附近，回家拿BB彈空氣槍對車子連續開槍，引發恐慌。

▲彰化溪州鄉長候選人家中傳槍響警方前往採證 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天這起BB彈槍擊案唯一一名受傷者是前往調查案情的北斗警分局呂姓員警，當時他站在車旁對著BB彈採證，竟跑來一隻狗朝著他右小腿張口大咬不放，眾人一看連忙驅趕，狗才趕快逃跑，員警也因此到醫院救治，警方也將追究飼主責任。