中秋連假後疫情升溫！超商「快篩試劑」銷量漲3成

▲萊爾富快篩試劑銷量成長3成 。（圖／萊爾富提供）



記者周姈姈／台北報導

中秋連假後疫情升溫，就有超商觀察，近一週的快篩試劑銷量較前一週成長近3成，顯示出民眾對於快篩試劑的需求上升、詢問也相對增加；對此，該超商也同步祭出快篩試劑優惠，最便宜150元就能入手，方便民眾快速帶回家檢驗。

中央流行疫情指揮中心今(14)、昨(13)連續兩日公布國內新增的COVID-19確定病例，分別是49,540例和46,795例本土個案，顯見中秋節後疫情有升溫趨勢，而根據萊爾富內部數據觀察，最近一週的快篩試劑銷量也較前一週成長近3成，民眾對於快篩試劑的詢問也有增加。

萊爾富也推出快篩試劑優惠，即日起至10月18日前，銳偵Rapigen新冠病毒快篩試劑特價150元、集克家用新冠病毒抗原快速檢測試劑盒特價250元、福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組一次買3盒特價499元、一次購買5入裝享優惠價799元，另外，亞培抗原快篩檢驗套組(家用型10入)也享特價1,699元，實際販售將依各門市庫存為主。

▲麥當勞再度攜手「台灣血液基金會」發起捐血行動。（圖／麥當勞提供）

人氣速食品牌「麥當勞」宣布再度攜手台灣血液基金會發起「熱血專案」活動，9月15日起限定47天前進全台120所大專院校，只要到校捐血1袋，即可獲得大麥克兌換卷1張，趕緊捲起袖子一起來做愛心。

根據「台灣血液基金會」統計，截至2021年底，首次捐血者較疫情前（2019年）減少23%（將近2萬人），24歲以下首捐人數相比10年前近乎腰斬，為提升年輕族群捐血意識，麥當勞今年再度與台灣血液基金會合作，並鎖定首捐族於120所大專院校展開「捐血送堡」巡迴活動，9月15日至10月31日凡於指定校園捐血1袋（250cc），即可獲得大麥克兌換券1張，全台合作捐血地點可至官網查詢。