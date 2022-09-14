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BA.5肆虐！3種人更要打疫苗　醫憂疫情1警訊

記者陳俊宏／綜合報導

BA.5疫情升溫，胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（14日）表示，看來在BA.5病毒肆虐下，小孩、青少年和壯年的人更需要疫苗接種了！他也提到，外國研究發現，今年BA.5病毒死亡率，似乎慢慢開始超過2020年、2021年的總死亡人數了，如果是，這是令人擔心的，在看似9成輕微、無症狀的Omicron病毒感染者，但其累積死亡人數是升高的。

中秋連假後效應來了！13日新增4萬6795例本土病例，這是自今年6月23日以後，相隔83天再創新高。指揮中心指揮官王必勝表示，BA.5疫情還在上升階段，這周的觀察很重要。

黃軒在臉書說，最近外國研究人員統計分析歐盟39個國家發現，2022年的BA.5病毒的死亡率，似乎慢慢地開始超過2020年、2021年的總死亡人數，如果是，這是令人擔心的，在看似9成輕微、無症狀的Omicron病毒感染者，但其累積死亡人數是升高的。

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▼黃軒表示，看來在BA.5病毒肆虐下，小孩、青少年和壯年的人更需要疫苗接種了。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

黃軒指出，依據資料顯示，在歐洲，2022年0-14歲的死亡人數是同期（第35周）的10倍左右；同樣的，在青壯年（15-44歲）的死亡率也增加30%左右，這樣看出來，在小孩、青少年和壯年時期的人死亡率是較高的！

黃軒說，美國CDC最近加強劑的研究發現，和未接疫苗者比較，接種滿二劑疫苗加強劑者，可以降低COVID19病毒感染死亡（14倍左右）；和只接種一劑基礎疫苗作比較，接種滿二劑疫苗加強劑者，也是明顯可以降低COVID19病毒感染死亡（3倍左右）。

黃軒提醒，疫苗接種加強劑可免重症死亡，但要避免被傳染，就是靠你本身健康習慣的堅持，包括戴口罩、勤洗手、保持安全距離、良好通風空間這些所謂的NPI措施，而不是打了疫苗，就是「完全免除感染或天下無敵」了，因為任何疫苗都會有少數突破性感染。

黃軒強調，然而，如果不想重症死亡，你也肯定是要接種疫苗的，尤其是最少三劑疫苗以上，保護自己也保護家人，看來在BA.5病毒肆虐下，小孩、青少年和壯年的人更需要疫苗接種了。

►本文獲得黃軒醫師授權。

▼9/13新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲▼9/13新增病例。（圖／指揮中心提供）

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