中秋烤肉3天「一家5確診」！媽中鏢嘆沒辦法　醫曝1情況要快篩

記者陳俊宏／綜合報導

中秋連假後效應來了！13日新增4萬6795例本土病例，這是自今年6月23日以後，相隔83天再創新高。對此，兒科急診醫師吳昌騰表示，有家庭烤肉聚餐後，已知有5人確診，其中2人是二次確診！他提醒，若知道連假期期間，跟你一起吃飯聚餐的親友有人確診，就算沒症狀，建議也做一次快篩。

吳昌騰在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書提到，中秋假期後的兒科急診現場，周二上班只能說忙，不僅醫療團隊忙，病人的家屬們也忙！正如大家的預期，中秋假期後新冠病毒確診病患不少，當然也有一些發燒腹瀉的病人。

▼許多民眾中秋相約烤肉，也讓新冠病毒有機可趁。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

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吳昌騰指出，印象中，好幾個家庭都跟烤肉聚餐有關，早上有一名媽媽帶小孩來兒科急診看診，她說她周一先確診，1歲小孩周二一早快篩陽性確診，「媽媽說：『住家因為是透天厝，有院子可以烤肉，因此在連續假期的3天，3天都有安排烤肉活動』。」

吳昌騰說，大夥聚在一起，氣氛熱絡，邊吃邊聊天，當然口罩也沒有戴好，結果從周日晚上開始，該媽媽家裡有成員陸續確診，到周二早上已知有5位確診，其中2位是二次確診！

吳昌騰表示，媽媽無奈說，「沒辦法啦！大家相聚在一起，沒有戴好口罩，又是近距離接觸，時間又長！真的是沒辦法！」

吳昌騰指出，中秋假期後的兒科急診現場，顯然大家都壓力很大！他提醒，如果你得知中秋假期間，跟你一起吃飯聚餐的親友有人確診，就算你沒有症狀，建議你也做一次快篩，畢竟現在BA.5免疫逃脫力強、傳播力也強，就算你打好打滿疫苗，依然可能確診！

▼吳昌騰說，中秋假期後的兒科急診現場，顯然大家都壓力很大。（圖／翻攝吳昌騰臉書）



▼9/13新增病例。（圖／指揮中心提供）





