　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中秋烤肉3天「一家5確診」！媽中鏢嘆沒辦法　醫曝1情況要快篩

記者陳俊宏／綜合報導

中秋連假後效應來了！13日新增4萬6795例本土病例，這是自今年6月23日以後，相隔83天再創新高。對此，兒科急診醫師吳昌騰表示，有家庭烤肉聚餐後，已知有5人確診，其中2人是二次確診！他提醒，若知道連假期期間，跟你一起吃飯聚餐的親友有人確診，就算沒症狀，建議也做一次快篩。

吳昌騰在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書提到，中秋假期後的兒科急診現場，周二上班只能說忙，不僅醫療團隊忙，病人的家屬們也忙！正如大家的預期，中秋假期後新冠病毒確診病患不少，當然也有一些發燒腹瀉的病人。

▼許多民眾中秋相約烤肉，也讓新冠病毒有機可趁。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼烤肉。（圖／記者蔡佩旻攝）

吳昌騰指出，印象中，好幾個家庭都跟烤肉聚餐有關，早上有一名媽媽帶小孩來兒科急診看診，她說她周一先確診，1歲小孩周二一早快篩陽性確診，「媽媽說：『住家因為是透天厝，有院子可以烤肉，因此在連續假期的3天，3天都有安排烤肉活動』。」

吳昌騰說，大夥聚在一起，氣氛熱絡，邊吃邊聊天，當然口罩也沒有戴好，結果從周日晚上開始，該媽媽家裡有成員陸續確診，到周二早上已知有5位確診，其中2位是二次確診！

吳昌騰表示，媽媽無奈說，「沒辦法啦！大家相聚在一起，沒有戴好口罩，又是近距離接觸，時間又長！真的是沒辦法！」

吳昌騰指出，中秋假期後的兒科急診現場，顯然大家都壓力很大！他提醒，如果你得知中秋假期間，跟你一起吃飯聚餐的親友有人確診，就算你沒有症狀，建議你也做一次快篩，畢竟現在BA.5免疫逃脫力強、傳播力也強，就算你打好打滿疫苗，依然可能確診！

▼吳昌騰說，中秋假期後的兒科急診現場，顯然大家都壓力很大。（圖／翻攝吳昌騰臉書）

（圖／翻攝吳昌騰臉書）

▼9/13新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲▼9/13新增病例。（圖／指揮中心提供）

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
三颱共舞！南瑪都凌晨生成「大迴轉」上看中颱　變天時間曝
萬里凌晨自撞火燒車！　副駕成焦屍、駕駛跳車逃
美股重挫1276點！8月通膨率高於預期　台積電ADR跌4.0

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中秋烤肉3天「一家5確診」！媽中鏢嘆沒辦法　醫曝1情況要快篩

三颱共舞！南瑪都凌晨生成「大迴轉」上看中颱　變天時間曝

本土4.6萬例「這個冬天不會太好過」　醫：BA.5、流感恐雙重爆發

台灣選美佳麗「被阻止上台」哭紅眼　女官員怒曝原因：連這都不放過

市場賣冰棒「1枝1元」！他結帳聽價格傻了：祝你全家健康

工地妹「彎腰攪水泥」3萬人朝聖　夜晚狂野真面目曝光

奇葩妹翻桌逼下跪「氣男友不幫剝蝦」　男主角認錯：會送iPhone14

廖老大加盟店遭「私訊羞辱」灌負評！業者崩潰：心真的好累

別搶做PCR！國內已1.4萬人重複感染　「2判定標準」一張圖看懂

3颱共舞？梅花甩尾「大雨夜襲」北台灣　南瑪都恐明誕生大迴轉

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

周興哲《月亮代表我的心》過中秋　新加坡翻唱孫燕姿、林俊傑經典

中秋烤肉3天「一家5確診」！媽中鏢嘆沒辦法　醫曝1情況要快篩

三颱共舞！南瑪都凌晨生成「大迴轉」上看中颱　變天時間曝

本土4.6萬例「這個冬天不會太好過」　醫：BA.5、流感恐雙重爆發

台灣選美佳麗「被阻止上台」哭紅眼　女官員怒曝原因：連這都不放過

市場賣冰棒「1枝1元」！他結帳聽價格傻了：祝你全家健康

工地妹「彎腰攪水泥」3萬人朝聖　夜晚狂野真面目曝光

奇葩妹翻桌逼下跪「氣男友不幫剝蝦」　男主角認錯：會送iPhone14

廖老大加盟店遭「私訊羞辱」灌負評！業者崩潰：心真的好累

別搶做PCR！國內已1.4萬人重複感染　「2判定標準」一張圖看懂

3颱共舞？梅花甩尾「大雨夜襲」北台灣　南瑪都恐明誕生大迴轉

我們的國軍！副指揮官上情色場所　他打1985竟被「黑道口氣」威脅

6款「環保購物袋」　水墨渲染超級美、無印59元黃麻袋拎去上班也可以

無視平交道柵欄！「第13勇者」硬闖遭火車輾斃　40秒驚悚片曝

路透曝美擬「強硬制裁」中國阻止侵台　台灣遊說歐盟跟進

台人今起赴日可電子簽！日本擬開放自由行、廢入境上限　最新時程曝

《戰神：諸神黃昏》宣傳片登場…阿特柔斯震撼墜日　造型手把亮相

中秋烤肉3天「一家5確診」！媽中鏢嘆沒辦法　醫曝1情況要快篩

台灣最強旅美野手！張育成8數據稱霸　轉戰紅襪續寫新篇章

台灣雕塑大師朱銘作品被控「親日」　陸網反遭自己人打臉

三颱共舞！南瑪都凌晨生成「大迴轉」上看中颱　變天時間曝

李易峰嫖娼扯出「8大爆料」！　遭控「超小氣」..還愛戴墨鏡壞壞

生活熱門新聞

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

梅花甩尾大雨北台　南瑪都恐明誕生

1.4萬人重複感染　一張圖懂標準

婚禮到不了「找媽媽妹妹代打」　新娘見1幕傻爆眼

廖老大加盟店遭負評灌爆！業者：心好累

工地妹「彎腰攪水泥」3萬人朝聖　夜晚狂野真面目曝光

王定宇遭指「胡椒蝦照也盜圖」　喊冤：第一句就寫哪家

台灣選美佳麗被阻上台　原因曝光

市場賣冰棒「1枝1元」！他結帳聽價格傻了

手機收「國家級警報」別緊張！2電信14日全台測試

滑IG見「2功能」她怕爆　網驚：感覺被看光

妹子翻桌「男友不幫剝蝦」　男主角認錯了

本土4.6萬例　醫：BA.5、流感恐雙重爆發

更多熱門

相關新聞

台人今起赴日本可辦電子簽

台人今起赴日本可辦電子簽

日本近期開始逐步放寬邊境政策，預估將趕在秋天開放自由行，日台交流協會更宣布從今（14日）起開放台灣人可申請電子簽證。《東森新媒體ETtoday》就整理最新日本簽證制度、申辦方法，以及近期邊境放寬政策與未來計畫，近期計畫前往日本的民眾可以多加留意。

本土4.6萬例　醫：BA.5、流感恐雙重爆發

本土4.6萬例　醫：BA.5、流感恐雙重爆發

1.4萬人重複感染　一張圖懂標準

1.4萬人重複感染　一張圖懂標準

連假吃太多？營養師教6招飲食調整

連假吃太多？營養師教6招飲食調整

基隆專責病房空床率45.5%　林右昌籲儘速接種疫苗

基隆專責病房空床率45.5%　林右昌籲儘速接種疫苗

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫吳昌騰烤肉

讀者迴響

熱門新聞

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

5款iPhone舊機更新iOS 16　電池續航大提升

網轟「販毒詐騙惡劣至極」　鳳梨認：一直都在彌補

台南牛稠子車站遭裸拍入侵　里長不忍了

更新到iOS 16也沒用　電池百分比這四種機型不適用

梅花甩尾大雨北台　南瑪都恐明誕生

iOS 16新增「2隱藏功能」　網實測嗨了

1.4萬人重複感染　一張圖懂標準

婚禮到不了「找媽媽妹妹代打」　新娘見1幕傻爆眼

5個「洗髮壞習慣」戒了吧！

超級護妻3大星座男！Top 1永遠挺老婆

阿斌「我沒了聲音」停工養病！　茄子蛋傳解散公司曝狀況

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面