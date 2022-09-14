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本土4.6萬例「這個冬天不會太好過」　醫：BA.5、流感恐雙重爆發

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲謝宗學提醒，這是與病毒共存的第一個冬天，可能與流感雙重爆發，呼籲民眾打足疫苗、注意衛生。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增4萬6795例本土病例，這是自今年6月23日以後，相隔83天再創新高。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學示警，今年冬天Omicron亞型變異株BA.5和流感病毒可能雙重爆發，呼籲大家不要掉以輕心。

謝宗學13日在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，這幾天無論是基層診所，還是各大醫院兒童急診，來診人次幾乎都創下近期新高，特別是上週末，結果13日不出意外，本土新增超過4.6萬例。

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謝宗學表示，本週本土確診病例可能持續上升，最好的狀況是在高檔震盪，但到下週才能看出中秋連假造成的疫情連鎖是否結束。此外，流感病例也開始增加，10月1日公費流感疫苗開打，建議符合資格的民眾儘快接種；若不符合公費接種資格，也可以跟診所預約自費接種。

謝宗學認為，這個冬天，Omicron BA.5和流感病毒可能同時爆發雙主流疫情，「該接種的疫苗不要漏打，個人衛生防護更不可以馬虎，與病毒共存的第一個冬季，真的不會太好過！」

耳鼻喉科醫師張弘看完深有同感，也在下方留言「醫護壓力很大，特別是開診前，看到診所外面排隊的人龍」、「很多都是回去再驗一驗，最後發現確診」。

至於有網友問疫情何時會結束？謝宗學坦言，「病毒將永遠存在。根據過去新流感疫情歷史，可能需要經過數波的疫情浪潮，才可能適應。」

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