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社會 社會焦點 保障人權

清潔隊員不清水溝被檢討抓狂了　1小時連打20通電話恐嚇女長官

▲王姓男清潔隊員因多次騷擾女隊長，遭環保局解雇，提告請求確認僱傭關係，台北地院判他敗訴。（示意圖／記者李毓康攝）

▲王姓男清潔隊員因多次騷擾女隊長，遭環保局解雇，提告請求確認僱傭關係，台北地院判他敗訴。（示意圖／記者李毓康攝）

記者翁子皓／台北報導

台北市環保局王姓男清潔隊員，因不滿女隊長對他檢討，煽動同事一起違抗女隊長的命令，還不發一語跟蹤女隊長，甚至在女隊長放假時，1小時內撥打20多通電話給她，王男後來因不當行為遭解雇，於是提告請求確認僱傭關係。台北地院判認為他影響團隊工作紀律，解僱符合最後手段性，判他敗訴。

判決書指出，王男主張他從2007年擔任清潔隊隊員，每月薪資4萬4151元，去年遭台北市環保局解僱，解僱函中說他不服從指揮、有言語恐嚇或煽動同事抗命等行為不是事實，因此終止契約不合法，雙方的勞動關係仍存在，所以台北市環保局必須按月給付工資給他，並提撥勞工退休金。

台北市環保局表示，王姓隊員多次不服從指揮，以言語恐嚇、肢體動作等方式，煽動同事違抗上級命令，嚴重影響團隊工作紀律與工作士氣，還騷擾主管造成隊長與她家人的恐慌，此外王男在2010年曾毆打同事，環保局與他達成如再違反紀律、言行不檢，他就要被解僱的特約，因此認為解雇王男不違反最後手段性原則。

女隊長表示，王男本應負責清溝業務，但當女隊長到達時，發現王男沒有做好自己的份內工作，於是對他檢討一番。不料王男懷恨在心，對同事表示會每天早上打電話騷擾女隊長，結果真的在某天早上5點半打給女隊長，在女隊長放假時，1小時內撥打20多通電話給她，還威脅她開車小心，甚至要同事去查女隊長家的地址來跟蹤她。

女隊長還說，王男去年2月5日獨自到辦公室來找她，結果王男在門外滯留約1小時，沒有表達來意，女隊長從辦公室走出來，王男開始跟著她，連去洗手間對方也在外面等，期間王都沒有講話，女隊長感到很害怕。清潔隊同事錄音顯示，王男曾說「若要這樣老子每天透早就打電話給她」，「我也不用給她動手」、「外面開車都要給老子卡注意」、「她針對我就死了，我會跟我朋友去跟她打招呼」等語。

法官認為，王男過去已有毆打同事的行為，如今也確實有騷擾女隊長，還要求其他人不理會隊長命令、多次於上班時間擅離工作場所、未正常打卡、防疫期間拒絕量測體溫等，都對環保局的威信、體制、營運造成重大影響，因此解僱符合最後手段性，判王男敗訴，全案仍可上訴。

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