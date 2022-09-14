小心荷包！台中設102支電眼抓老司機亂丟垃圾　2個月開罰80件

▲台中設102支電眼抓老司機亂丟垃圾，圖為馬自達車主停等紅燈時丟菸蒂遭取締。（圖／環保局提供）



記者游瓊華／台中報導

老司機要小心荷包了！許多駕駛喜歡邊開車邊抽菸、檳榔、喝飲料，事後窗戶一開就將菸蒂、垃圾隨手一丟，台中市環保局為反制這些違規行為，在國道、台74號下匝道或沿線高架橋下方等，易遭亂丟垃圾處，總共裝設102支移動式監視器抓違規，近兩個月已開出80張罰單、罰鍰金額預估11萬7600元。

環保局指出，過去兩個月監視器拍到有亂丟垃圾、吐痰、檳榔渣、菸蒂等行為，將依違反《廢棄物清理法》第27條第1款規定，並依同法第50條處1200元至6000元罰鍰。也有部分垃圾收運點民眾因貪圖方便，在垃圾車未到達時，即將垃圾暫置地面，造成環境髒亂，轄區清潔隊也會透過監視器揪出違規行為人。

▲小心荷包！台中設102支電眼抓老司機亂丟垃圾，「這三處」都入列。（圖／環保局提供）



環保局表示，像是台74號潭子段下匝道分隔島附近，很多駕駛在上、下匝道停等紅燈時，喝飲料、嚼檳榔、吃東西，隨手搖下車窗並往一旁亂丟垃圾，車多交通尖峰時刻更為嚴重，中央分隔島垃圾不僅影響市容觀瞻，往來車流量大，也讓清潔人員身陷危險，也呼籲民眾響應共同維護市容整潔、垃圾隨手帶走，留給用路人乾淨的行車空間，提升環境品質。