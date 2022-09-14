搶命買BNT！媒體人爆「郭台銘被逼承諾2024不選總統」

▲媒體人爆料，郭台銘為採購BNT疫苗，被逼承諾不參選2024總統。（圖／郭台銘臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文近日透露採買疫苗過程內幕，稱政界、工商業界大老曾提醒「別浪費力氣」，引發各界譁然，質疑政府卡買疫苗。對此，資深媒體人黃揚明爆料，鴻海創辦人郭台銘為採購BNT疫苗，被逼簽署2024不參選總統切結書，黃揚明爆氣直呼「要一個捐疫苗的商人簽切結不准選總統，這叫荒謬、泯滅人性！」

黃揚明在朱學恒直播節目《動強襲基地阿宅反抗軍之聲》中爆料，親耳聽聞與郭台銘熟識的友人指出，郭台銘去年（2021年）為了購買BNT疫苗，居然被黨政高層要求簽署「2024不參選總統切結書」。

黃揚明掛保證其爆料真實性，表示黨政高層在意的不是郭台銘有無500萬劑BNT疫苗，反而是擔心，郭台銘若買到了BNT，「2024年出來選總統該怎麼辦？」所以第一件事情就是要郭台銘承諾2024不出來選總統，且目前確實也有這一張切結書。

▲郭台銘2021年8月親赴歐洲催貨。（圖／郭台銘臉書）

至於郭台銘是否有簽署？黃揚明表示，郭台銘簽了，「因為郭台銘過去在聲明中就一直強調，他不是為了什麼，而是真的看不下去台灣很多民眾無疫苗可以打」，這也是為什麼從去年5月、6月到這一波民間人士採購完疫苗後，郭台銘的聲望能夠馬上飆高，慈濟和台積電會多了一份慈善、愛、溫馨的印象，因為台灣很多人的血液中都有BNT疫苗。

朱學恒氣憤回應黃揚明，「讓郭台銘簽2024不參選總統切結書，真的是下流到了極點，可見民進黨只在乎2024郭台銘選不選總統，這種政黨有臉叫做執政黨嗎？這種政黨是為了人民而服務嗎？這種政黨只為了選舉服務，這實在太下賤、太流了，任何一個有人性的政黨都做不出來。」

黃揚明強調，郭台銘被逼承諾簽署2024不選總統，其實過去就有傳聞，經過多次確認後確實有這件事，不過郭台銘本身也沒有在怕，因為經過2019那一次選戰，他內心也受了很大的傷害，可能也覺得政治這件事不是他這個人玩得起的，「但是會要一個捐疫苗的商人去簽切結不准選總統，這個叫荒謬、泯滅人性，這個政府為什麼可以不負責任，就是因為所有人想的就只是維繫政權，疫苗採購不到導致疫情爆發，為何沒有人下台？」

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