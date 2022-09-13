蔡英文視察陸軍兵工整備發展中心　見證CM-34雲豹甲車生產線

▲總統蔡英文視察「陸軍兵工整備發展中心」。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文13日前往南投視導「陸軍兵工整備發展中心」時強調，擁有堅實的國防實力，台灣才能擁有真正的和平，而國防自主，正是其中重要的關鍵。她說，陸軍兵整中心始終秉持「品質就是自尊，品質就是道德」的職人信念，不僅為國軍打造更加現代化的戰力，也展現台灣不斷提升的國防自主能量。

蔡英文在抵達後，首先視導陸軍兵整中心及軍備局209廠生產線作業流程，並聽取該廠副廠長黃智彥簡報「30公厘機砲裝步戰鬥車」生產線概況，以及廠長王文宏說明「戰鬥車裝備介紹」。

隨後，蔡英文表示，她看到CM-34雲豹八輪甲車的生產線，也從簡報中了解它的設計理念和特色，這不僅符合台灣公路密度高的交通型態，也有優異的涉水、越野、打擊及裝甲防護效能。

蔡英文說，雲豹甲車從規劃、設計到量產，由軍備局整合了生產製造中心各廠、中科院以及民間產學各界合力完成，這就是台灣國防自主能力的最佳展現，也讓國軍戰力更加提升，更符合新一代的作戰需求。

蔡英文指出，在209廠內的同仁們，有不少是親屬的關係，有夫妻檔、父子檔、父女檔、兄弟檔，或是姊妹檔。她表示，好比陳良恩與他的兒子陳芫頡及陳宥翰，父子三人都在209廠服務，為國軍戰力貢獻付出，讓國軍弟兄姊妹們都能在最好、最安全的甲車上，執行任務、捍衛國家。

蔡英文表示，當社會大眾對國軍的表現越來越肯定的時候，她相信，就會有更多的年輕人願意投身軍旅，一起加入保家衛國的行列，擁有堅實的國防實力，台灣才能擁有真正的和平。而國防自主，正是其中重要關鍵。

蔡英文勉勵大家，秉持「品質就是自尊，品質就是道德」的職人信念，不僅為國軍打造更加現代化的戰力，也展現台灣不斷提升的國防自主能量。 她表示，有同仁說，看到一輛甲車，從無到有，再到撥交給部隊，並實際參與演訓，過程雖然辛苦，但始終感到無比的光榮，「我要說，我和全體台灣人民不僅同感榮耀，更對台灣的國防力量有信心」。

▼總統蔡英文視察「陸軍兵工整備發展中心」。（圖／軍聞社）

