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蔡賴大打出手謠言有根本錯誤　總統幕僚：蔡英文從不辦生日宴

▲▼2020凱道選前之夜，蔡英文、賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文、賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

網傳總統蔡英文、副總統賴清德在生日宴上大打出手一事，總統府發言人張惇涵13日表示，這是不折不扣的假訊息，內容極度荒誕不實。對此，熟悉安全相關事務的幕僚表示，網路謠言作者窮盡心思，企圖捏造場景來「以假亂真」造成輿論，但卻犯了一個根本性的錯誤，「那就是真實世界中，蔡英文並不會為自己，也不讓人家為自己舉行所謂的生日宴」。

網路上有以簡體字、中國口吻人士散播所謂蔡英文、賴清德兩人在生日宴會上，兩人在討論前立委鄭寶清議題時，兩人大打出手，幸好有大批人拉下，蔡英文才沒有掛彩一事。根據網路內容更提及，其實蔡英文、賴清德在先前選對會時，就「換堅」議題討論時，兩人就已經意見不合，當時賴清德支持鄭寶清投入桃園市長選戰等。

對此，張惇涵13日表示，這是不折不扣的假訊息，內容極度荒誕不實。他說，事實上，蔡英文沒有所謂的生日宴，更遑論謠言中造假情事，「對於相關不實的圖文影音，總統府已蒐證並向警方報案偵辦，呼籲各界切勿以訛傳訛，也切勿轉傳錯假訊息」。

另外，熟悉安全相關事務的幕僚受訪時表示，網路謠言作者窮盡心思，企圖捏造場景來「以假亂真」造成輿論，但卻犯了一個根本性的錯誤：那就是真實世界中，蔡英文並不會為自己，也不讓人家為自己舉行所謂的「生日宴」，更遑論所謂賴清德支持鄭寶清的說法，也早就經正式駁斥，這則謠言也就不攻自破。

該幕僚表示，值得注意的是，這則假訊息在一天之內，從中國的假訊息YT平台，到微信群組、LINE群組，一直到各種臉書封閉社群廣傳，傳播模式跟力道，都是很典型的紅色傳播鏈，也因此府方也在第一時間交由治安與安全單位進行調查。

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