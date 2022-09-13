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品嘗集集鎮在地水果冰淇淋　蔡英文加碼訂購犒賞國軍弟兄

▲總統蔡英文（右）赴集集鎮品嘗並自購200盒冰淇淋慰勉國軍、推廣國旅觀光。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

▲總統蔡英文（右）赴集集鎮品嘗並自購200盒冰淇淋慰勉國軍、推廣國旅觀光。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為鼓勵更多民眾在後疫情時代進行國旅觀光，總統蔡英文今天（13日）赴南投集集鎮參訪，品嚐用山蕉、龍眼蜜跟梅子等台灣在地農產製作的義式冰淇淋，讚不絕口，立刻自掏腰包訂購200杯來慰勉國軍，也赴香蕉觀光工廠了解台灣果品的研發及栽種技術。

蔡英文首站先出席中興大學南投校區啟用暨循環經濟學院揭碑典禮，隨後前往南投市聖和宮參香祈福，轉往集集鎮「Scoop」冰淇淋店，最後也到集元果觀光工廠參訪；民進黨南投縣長候選人蔡培慧、立委羅美玲，黨部主委蔡銘軒議員、集集鎮長陳紀衡等多位綠營地方公職人員或候選人分別陪同出席。

▲總統蔡英文赴集集鎮自購200盒冰淇淋慰勉國軍、推廣國旅觀光。（圖／蔡培慧競選總部提供）

由於Scoop冰淇淋店老闆溫秉森採用台灣當地水果，例如集集山蕉、火龍果、信義梅子、中寮龍眼蜜、水里酪梨等製成爽口冰淇淋，蔡培慧與陳紀衡一致向蔡英文推薦；蔡英文自付400元與同桌的蔡培慧及羅美玲立委品嚐後，立刻加碼訂購用來勞軍，讓國軍弟兄也有口福。

▲總統蔡英文赴集集鎮自購200盒冰淇淋慰勉國軍、推廣國旅觀光。（圖／蔡培慧競選總部提供）

蔡英文最後一站前往集元果觀光工廠，其生態園區種植109多種香蕉，有外型酷似蛤蜊的蛤蜊焦、有紫紅色帶有蘋果香氣的蘋果蕉，加上以香蕉製成各式各樣的加工零嘴，例如香蕉薯片、巧克力、鳳梨香蕉酥、香蕉蛋捲等，都讓蔡英文頻頻稱讚。

集元果負責人黃榮炫和經理黃稚淋向蔡英文提及，中國大陸長期用不理智的禁令打擊台灣農產，身為農業工作者，更要運用台灣先進技術及加工加值的方式，來幫助台灣的農業提升產值、製成消費零食也延長食用期限，一舉多得。

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