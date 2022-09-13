祝賀貝里斯獨立日　賴清德曝兩岸關係：捍衛主權、維護民主不退縮

▲賴清德出席「貝里斯獨立41週年酒會暨貝里斯文化月」。（圖／總統府提供）

記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德出席我國中美洲友邦貝里斯「獨立41週年暨貝里斯文化月」開幕活動時，引用貝里斯41周年獨立紀念日主題「英勇無畏、驕傲堅強」，作為台灣立場說明。賴清德表示，台灣冷靜面對中國大陸的威脅，理性而不挑釁，也不會引起緊張關係，「但是我們對於國家主權的捍衛，民主自由制度的維護絕對不會退縮。」

賴清德表示，台灣與貝里斯建交33年以來，兩國邦誼永固，雙方在公共衛生、醫療、環境保護、農業、教育、文化及資通訊等領域的合作，都有豐碩的成果。

賴清德說，疫情期間，台貝兩國共體時艱、共同合作，貝里斯在也國際上聲援台灣，公開支持台灣有意義地參與聯合國各項組織，尤其是「世界衛生大會」；台灣也提供貝里斯婦女、青年及微中小型業者創業培訓及信託保證等協助，幫助貝里斯人民度過疫情的難關，兩國情誼也因此更加穩固、深厚。

至於兩國文化交流，賴清德指出，今年3月貝里斯以非常具有特色的「大藍洞」造型花燈參加台灣燈會，深獲好評。貝里斯大使館也參加中美洲經貿合作辦事處所舉辦的胖卡餐車環島活動，深入台灣鄉鎮，讓台灣進一步了解貝里斯的文化、美食，也因此增進兩國人民的感情，他要特別肯定並感謝碧坎蒂（Candice Pitts）大使的努力。

賴清德強調，他再次代表中華民國臺灣，感謝貝里斯對台支持，尤其是中國大陸軍演時，對台灣文攻武赫越來越強烈之際，貝里斯包括布里仙紐總理、外交部長柯特尼（Eamon Courtenay）及國會議長伍姿（Valerie Woods）紛紛發表支持台灣的主張。

「在這個關鍵的時刻，我想引用貝里斯41週年獨立紀念日的主題『英勇無畏、驕傲堅強』，作為台灣的立場說明。」賴清德補充，台灣冷靜面對中國大陸的威脅，理性而不挑釁，也不會引起緊張關係，「但是我們對於國家主權的捍衛，民主自由制度的維護絕對不會退縮。」

▲賴清德出席「貝里斯獨立41週年酒會暨貝里斯文化月」。（圖／總統府提供）