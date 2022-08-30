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快訊／中共二十大10／16召開　陸官媒：向第二個百年奮鬥目標關鍵時刻

▲▼2021,大陸,兩會,維安,香港,街頭,兩會,愛國者治港,大陸全國人大發言人、前駐美大使張業遂 。（圖／路透社）

▲ 中國共產黨第二十次全國代表大會於2022年10月16日在北京召開。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

中共二十大時間出爐！中共中央政治局8月30日召開會議，研究中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議和中國共產黨第二十次全國代表大會籌備工作。中共中央總書記習近平主持會議。該會議決定，中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議於2022年10月9日在北京召開。中共中央政治局將向黨的十九屆七中全會建議，中國共產黨第二十次全國代表大會於2022年10月16日在北京召開。

會議強調，中國共產黨第二十次全國代表大會，是在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新徵程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會。

大會將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真總結過去5年工作，全面總結新時代以來以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民堅持和發展中國特色社會主義取得的重大成就和寶貴經驗，深入分析國際國內形勢，全面把握新時代新徵程黨和國家事業發展新要求、人民群眾新期待，制定行動綱領和大政方針。

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

動員全黨全國各族人民堅定歷史自信、增強歷史主動，守正創新、勇毅前行，繼續統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，繼續扎實推進全體人民共同富裕，繼續有力推進黨的建設新的偉大工程，繼續積極推動構建人類命運共同體，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

大會將選舉產生新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。

會議指出，目前大會各項籌備工作進展順利，要繼續扎實做好大會籌備工作，確保大會勝利召開。
會議還研究了其他事項。

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