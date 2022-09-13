陳時中小編出包全紀錄！剛辦臉書11天　就因為3個字被嗆爆

▲中為民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中臉書12日PO出一則吃滷肉飯的文章，卻被發現盜圖，當中有兩張照片與一名部落客的相同，引發軒然大波。事實上，這不是陳時中第一次出現社群危機，相較於其他兩位對手，國民黨的蔣萬安與無黨籍的黃珊珊，陳時中的臉書出包次數遙遙領先，也讓外界質疑內部團隊螺絲是否鬆了。

針對台北市長參戰人選，民進黨選舉對策委員會一直拖至7月10日才拍板徵召時任衛福部長的陳時中，臉書粉絲專頁當天也立刻建立，短短17小時就取得「藍勾勾」驗證標章，兩個禮拜的時間，就吸引12萬人按讚，被指刷新台灣政治人物紀錄。

不過，陳時中的臉書卻多次引發外界意見，先是發文角色不一，一下自稱「我」，一下卻又用第三人稱叫自己「陳時中」，讓不少網友向小編抱怨不舒服，而當時陳時中的臉書僅創辦11天。

面對大批網友反應，陳時中當時也透過臉書回應，說自己第一次用臉書，是個菜鳥，以前只有記者會直播的時候接觸到，現在同仁有教他怎麼滑臉書看留言，網友的勉勵他都有收到，而大家對他的指教，他會持續改進，讓他的臉書能夠越來越貼切自己的想法、講法，讓民眾了解得更快更好。然而，陳時中至今發文的人設仍不斷變動，有時是用國語口吻，偶爾又會轉換為台語。

選戰腳步進逼，陳時中陸續端出市政藍圖，但為了宣傳公廁政見，臉書同步上傳影片，畫面中，主角網紅四叉貓在上廁所因沒有衛生紙，所以敲門求救，這時一組免治馬桶蓋從天而降，而陳時中從另一間廁所探頭過來俯瞰，並微笑比YA手勢，引來批評「偷窺」。

為此，陳時中多次道歉，並強調在畫面上並沒有這樣的意思，但是若讓大家有「騷擾當有趣」的感覺，他要表達歉意，此外，已經向創作團隊表達需要做一個修正，他們也欣然同意，現在都在修正和進行相關作業中，「我們並沒有要有任何騷擾的意思」，台北是一個進步的城市，他要努力推動性別友善。

然而，不少網友仍持續將陳時中的宣傳影片與韓國電影《熔爐》片段進行改造調侃，沒想到陳時中競辦向警方報案，盼能追查抹黑此影像的主事者，徹底追溯不法行為，但卻又在臉書發文喊「歡迎大家二創我的照片和影片」，態度大轉彎，再度掀起波瀾。對此，陳時中重申，是針對已經超越底線部分報案，「基本上相關二創都予以尊重」。

如今，陳時中臉書PO出滷肉飯，原是想拉近與選民距離，卻被抓包盜圖。網友在臉書「爆料公社公開版」發文「保證今日新聞頭條，盜圖仔陳時中出來面對」，同時附上多張照片。其中可以看到，陳時中的滷肉飯文章中，有兩張照片跟部落客文章照片是雷同的。

對此，陳時中團隊13日一早也在臉書寫下164字道歉文「小編群向大家誠摯道歉。是我們誤用了照片，我們感到萬分抱歉，昨日撰寫陳時中拜訪家香味店家一文，確認菜色資料過程中，因不慎將百萬人氣部落客小可愛阿貴拍攝圖片與團隊攝影所拍攝圖片混用上傳，導致貼文時錯置，影響部落客的權益，更傷害阿中形象。錯誤已經造成，鄭重地向所有人對不起，我們已主動與部落客聯繫，致上十二萬分的歉意，並向長官自請處分。」