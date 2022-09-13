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中鋼集團竟藏「墨西哥販毒網」　關鍵叔姪檔身分曝光

中鋼集團旗下的中鴻鋼鐵（圖）楊姓員工遭墨西哥毒梟吸收協助跨境販毒，過程全遭美方及台灣司法單位監控。（翻攝Google Maps）

▲中鋼集團旗下的中鴻鋼鐵楊姓員工遭墨西哥毒梟吸收協助跨境販毒，過程全遭美方及台灣司法單位監控。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

吩坦尼被美國緝毒局視為近十年最要命的毒品，這種化學合成的鴉片類藥物，效果是嗎啡的100倍，吸食者經常因不知不覺服用過量，最後因無法呼吸導致窒息死亡，其原料多數在中國提煉，經走私進口，成為美方最頭痛的新興毒品。

為保護國人健康，法務部從前年起，將吩坦尼的原料分別列為二級與四級毒品，並與美方聯手緝毒，美方緝毒局則祕密與基隆地檢署合作，由基檢暗中指揮海巡署偵防分署基隆查緝隊監控可疑毒梟，意外發現墨西哥大毒梟古茲曼雖在2017年被逮入監服刑，但旗下成員依舊橫行，並且利用台灣當跳板，作為該集團的運毒遙控站，後因管轄權問題全案移交台北地檢署接手擴大偵辦。

由於台灣雷厲風行緝毒，毒梟擔心毒品轉運來台風險極高，因此安排另名集團成員、綽號Jason的外籍人士（中文名楊育宗）來台物色合適的人選充當防火牆，由該名中間人透過網路越洋發號施令，從中國購買吩坦尼原料再轉運至墨西哥加工製毒。

北檢緝毒組與美國緝毒局最近聯手逮捕2台籍販毒人士，成功斬斷墨西哥國際販毒網。

▲北檢緝毒組與美國緝毒局最近聯手逮捕2台籍販毒人士，成功斬斷墨西哥國際販毒網。

本刊調查，楊育宗是在國外出生的混血兒，操著一口流利的英文，從外型看，不論是髮型或膚色，均與歐美人無異，表面上，他是貿易商，經常穿梭中港台等地，實際上卻是藉此尋覓合作製毒的對象。

由於楊經常回台灣探親，與在國營事業中鋼集團旗下中鴻鋼鐵公司任職的叔叔楊炎璁感情不錯，加上主要輸出吩坦尼原料的中國礙於美方壓力，開始管制輸出，為了分散風險，楊育宗透過沒有前科的叔叔擔任中間人，談妥每向中國訂購100公斤的吩坦尼原料，就讓叔叔抽成人民幣10萬元當作報酬。

專案小組發現，楊育宗與墨西哥毒梟集團成員利用不知情的企業發出邀請函，多次以商業考察名義來台，喬裝成商務人士了解台灣的貿易出口發展，且為了擺脫辦案人員監控，還刻意跑到南部投宿高雄市嶄新的精品酒店。

台北地檢署緝毒組主任檢察官黃正雄（圖）帶領檢察官江宇程偵破墨西哥販毒網，美方特別頒獎感謝2人貢獻。（翻攝基隆電台 AM792臉書）

▲▼台北地檢署緝毒組主任檢察官黃正雄（圖）帶領檢察官江宇程偵破墨西哥販毒網，美方特別頒獎感謝2人貢獻。

台北地檢署緝毒組主任檢察官黃正雄帶領檢察官江宇程（圖）偵破墨西哥販毒網，美方特別頒獎感謝2人貢獻。（翻攝文山一分局官網）

毒梟的心思相當縝密，沙盤推演各種運毒方式，將訂貨與付款分成不同的管道運作，光是牽線接頭，楊就先飛到香港安排豪華飯局，分別與叔叔楊炎璁及中國廣東製毒廠的陳姓藥頭，在香港五星級飯店見面，雙方取得微信建立聯繫管道後，楊育宗收到集團通知需要買吩坦尼原料時，即透過網路聯繫叔叔，再由叔叔利用微信向藥頭叫貨。

為了拓展貨源，楊育宗並安排叔叔等人至上海，與另位更大咖的顧姓藥頭碰面，希望分散毒品原料來源。至於貨款支付，則另找在桃園中壢進口五金的廷宥國際公司負責人陳孝忠合作，將購買吩坦尼原料的貨款先匯至對方公司帳戶，等到中國廣東藥頭確定可出貨，再通知陳透過地下匯兌的方式，將貨款匯至中國。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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